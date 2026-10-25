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Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.55 WIB

Pasuknan Pertahanan Saudi Cegat Rudal Houthi yang Sasar Mekkah dan Madinah

Asap dan api membubung dari Bandara King Khalid, setelah Yaman yang didukung Iran mengatakan mereka menyerang bandara tersebut, di Riyadh, Arab Saudi pada 8 Oktober 2026. (Reuters) - Image

Asap dan api membubung dari Bandara King Khalid, setelah Yaman yang didukung Iran mengatakan mereka menyerang bandara tersebut, di Riyadh, Arab Saudi pada 8 Oktober 2026. (Reuters)

JawaPos.com - Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi di Mekkah dan Madinah mencegat serangan rudal balistik dari kelompok Houthi yang jatuh di kedua wilayah tersebut pada Sabtu (24/10).

Dilansir dari Antara, Minggu (25/10),  beberapa bagian rudal yang dapat dicegat itu jatuh di wilayah Wadi Al-Mughammas di Mekkah; sementara serpihan dari pencegatan rudal itu jatuh di kawasan Al-Nuzha di Jeddah, Wadi Jalil di Taif, serta Pusat Masturah di Rabigh.

Di lain pihak, selain serangan rudal dengan target Mekkah dan Madinah, sebuah pesawat nirawak (drone) juga dilaporkan menyasar Riyadh.

Juru bicara resmi Koalisi Pimpinan Arab Saudi untuk Pemulihan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, mengatakan sebuah pesawat nirawak dapat dicegat dan dihancurkan di wilayah Riyadh.

Editor: Kuswandi
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