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Rian Alfianto
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Detik-Detik 2 Pesawat Militer Filipina Jatuh Terekam Kamera, 4 Pilot Tewas

Detik-detik kecelakaan pesawat latih Angkatan Udara Filipina terekam kamera. (Platform X) - Image

Detik-detik kecelakaan pesawat latih Angkatan Udara Filipina terekam kamera. (Platform X)

JawaPos.com - Detik-detik kecelakaan dua pesawat latih militer Angkatan Udara Filipina yang jatuh saat terbang di kawasan Pangkalan Udara Fernando, Provinsi Batangas, terekam kamera.

Insiden tragis pada Jumat (23/10) sore tersebut menewaskan empat pilot, setelah kedua pesawat SF-260 jatuh di dalam area pangkalan udara, di selatan Manila.

Angkatan Udara Filipina mengonfirmasi kecelakaan itu pada Sabtu (24/10). Rekaman kejadian menjadi perhatian karena memperlihatkan insiden yang melibatkan dua pesawat militer saat menjalani penerbangan latihan.

Juru bicara Angkatan Udara Filipina, Kolonel Alvin Capinguian mengatakan, kedua pesawat jatuh di dalam area pangkalan. Tidak ada korban lain yang dilaporkan dalam kecelakaan tersebut.

"Kedua pesawat jatuh di dalam area pangkalan, tanpa ada korban lain yang dilaporkan," kata Capinguian dalam pernyataan resmi, seperti dikutip NDTV.

Pihak militer belum mengumumkan penyebab pasti kecelakaan. Meski laporan media lokal menyebut kedua pesawat diduga bertabrakan di udara, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui penyelidikan resmi.

Rekaman Kecelakaan Jadi Perhatian

Kecelakaan dua pesawat SF-260 tersebut terjadi ketika keduanya menjalani penerbangan latihan di Pangkalan Udara Fernando, Batangas.

Kedua pesawat menggunakan mesin tunggal dengan baling-baling dan merupakan bagian dari armada pesawat latih militer Filipina.

Rekaman kamera yang beredar di media sosial terkait insiden ini menambah perhatian terhadap kecelakaan tersebut.

Namun, penyebab jatuhnya kedua pesawat tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman visual. Penyelidik perlu memeriksa berbagai bukti untuk mengetahui kronologi dan faktor yang memicu kecelakaan.

Editor: Bayu Putra
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