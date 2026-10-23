Nokia dan ICEYE Perkuat Pertahanan Satelit Ukraina dalam Kesepakatan Finlandia Rp 6,08 Triliun



JawaPos.com - Nokia dan ICEYE akan mendukung pengembangan kemampuan satelit Ukraina melalui kerja sama pertahanan dengan Finlandia. Kemitraan ini menjadi bagian dari tujuh dokumen kesepakatan bilateral senilai sekitar 300 juta euro atau Rp6,081 triliun, dengan kurs Rp20.270 per euro. Selain teknologi satelit, bantuan Finlandia mencakup lokomotif kereta api, peralatan kelistrikan, dan pendanaan untuk melindungi infrastruktur energi Ukraina dari serangan Rusia.



Dilansir dari UNITED24 Media, Jumat (23/10/2026), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menyepakati kerja sama tersebut dalam pertemuan di Kyiv, Kamis (22/10). Kesepakatan itu diarahkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjaga kelangsungan transportasi dan pasokan energi selama invasi Rusia masih berlangsung.



Zelenskyy menyebut kesepakatan tersebut sebagai kelanjutan kerja sama konkret kedua negara. "Hari ini, kami melanjutkan kerja sama dengan Finlandia yang sangat berarti. Kami membahas berbagai persoalan konkret bersama pemerintah Finlandia dan Perdana Menteri Petteri Orpo. Saya berterima kasih atas kerja sama ini dan eratnya hubungan kedua negara," ujarnya.



Salah satu bagian penting kesepakatan ialah memperluas akses Ukraina terhadap kemampuan satelit Finlandia melalui Nokia, perusahaan teknologi telekomunikasi, dan ICEYE, penyedia teknologi satelit radar. Bagi Ukraina, penguatan kemampuan satelit berpotensi mendukung komunikasi dan pemantauan ketika infrastruktur di darat terganggu akibat serangan. Namun, rincian teknis, besaran investasi khusus untuk kedua perusahaan, dan jadwal penerapan kemampuan tersebut belum diumumkan dalam informasi yang tersedia.



Zelenskyy menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi satelit berkaitan langsung dengan kebutuhan pertahanan negaranya. "Kami sepakat untuk lebih banyak memanfaatkan kemampuan satelit Finlandia. Hal ini penting bagi pertahanan dan ketahanan Ukraina. Kami menyepakatinya bersama Nokia dan ICEYE," katanya.

Di luar teknologi satelit, Finlandia juga akan membantu memperkuat jalur logistik Ukraina melalui tambahan lokomotif kereta api. Transportasi kereta memiliki peran penting dalam mengangkut barang dan menopang pergerakan logistik ketika jalur lain menghadapi gangguan. Dukungan ini melengkapi bantuan teknologi dengan kebutuhan operasional yang dapat menopang aktivitas negara selama perang.



Sektor energi menjadi sasaran dukungan berikutnya. Kesepakatan tersebut mencakup peralatan kelistrikan penting dan dana untuk melindungi infrastruktur energi dari serangan Rusia. Kerusakan fasilitas listrik dapat mengganggu layanan publik dan kegiatan ekonomi, sehingga perlindungan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan ketahanan nasional Ukraina.



Zelenskyy menyebut kedua sektor itu sebagai sasaran utama serangan Rusia saat ini. "Terima kasih atas kesiapan Finlandia mendukung logistik dan energi kami, yang kini menjadi sasaran utama Rusia. Tambahan lokomotif, peralatan energi, dan dana untuk melindungi infrastruktur energi akan sangat membantu kami," ujarnya.



Kesepakatan tersebut memperlihatkan bagaimana dukungan Eropa kepada Ukraina tidak hanya bergantung pada persenjataan, tetapi juga mencakup teknologi, transportasi, dan infrastruktur dasar. Keterlibatan perusahaan teknologi seperti Nokia dan ICEYE memperluas dimensi kerja sama itu, meskipun manfaat operasionalnya bagi Ukraina masih bergantung pada pelaksanaan dan pengembangan sistem yang disepakati.

