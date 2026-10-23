Gempa M7 di Tibet Paksa 12.000 Warga Dievakuasi, Korban Luka jadi 65 Orang

JawaPos.com - Jumlah korban luka akibat gempa bumi magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nagqu, Tibet, Tiongkok, bertambah menjadi 65 orang pada Jumat (23/10).

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia tercatat 16 orang. Lebih dari 12.000 warga telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman, sementara ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat.

Pemerintah setempat menyampaikan perkembangan jumlah korban melalui unggahan di media sosial pada Jumat (23/10).

Gempa yang berpusat di Nagqu, wilayah berpenduduk jarang di dataran tinggi Tibet bagian utara, tersebut menjadi gempa terkuat yang melanda Tiongkok sejak Januari 2024.

Besarnya guncangan dan kondisi geografis wilayah pegunungan membuat upaya penanganan darurat menjadi prioritas.

Selain mendata kerusakan bangunan dan membantu warga mengungsi, petugas juga harus menghadapi ancaman longsoran batu yang menghambat akses menuju sejumlah kawasan terdampak.

Lebih dari 12.000 Warga Tibet Dievakuasi Kepolisian Nagqu mengerahkan lebih dari 300 personel, termasuk polisi lalu lintas dan petugas kepolisian komunitas, untuk membantu penanganan bencana.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan di platform pesan WeChat pada Jumat pagi.

Para petugas memeriksa kondisi rumah warga, mendata kerusakan, serta membantu penduduk berpindah ke lokasi yang lebih aman.

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