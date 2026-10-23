Gempa M 7 Guncang Tibet, 16 Orang Meninggal Dunia dan Ratusan Rumah Runtuh

JawaPos.com - Gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang wilayah pegunungan Tibet, Tiongkok, menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan lainnya. Bencana tersebut juga menyebabkan 339 rumah runtuh, memutus aliran listrik, serta memicu longsoran batu yang menghambat akses tim penyelamat ke sejumlah wilayah terdampak.

Kantor berita Xinhua melaporkan, pusat gempa berada di Baqen County, wilayah Nagqu, Tibet. Informasi tersebut mengutip biro penanganan darurat setempat. Otoritas setempat telah menetapkan status darurat dan mengerahkan tim penyelamat untuk menangani dampak bencana.

Besarnya kerusakan dan kondisi geografis wilayah yang berada di dataran tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi proses evakuasi. Sejumlah jalan dilaporkan ditutup akibat guguran batu, sehingga menyulitkan petugas menjangkau kawasan yang terdampak paling parah.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan pada ratusan bangunan. Laporan setempat menyebutkan, sedikitnya 339 rumah ambruk akibat guncangan kuat.

Pemadaman listrik juga terjadi di wilayah terdampak. Kondisi ini berpotensi memperumit upaya pencarian dan penyelamatan, terutama di kawasan pegunungan dengan akses transportasi terbatas.

Getaran gempa turut dirasakan di sejumlah kota lain di Tibet, termasuk Qamdo dan Nyingchi. Guncangan yang meluas menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya dirasakan di sekitar pusatnya.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan warga berlarian keluar rumah ketika bangunan berguncang hebat pada malam hari. Namun, keaslian dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Wilayah Pegunungan Tibet Rawan Gempa Tibet merupakan salah satu kawasan yang rentan terhadap aktivitas seismik karena berada di wilayah pertemuan lempeng tektonik India dan Eurasia. Tumbukan kedua lempeng tersebut turut membentuk Pegunungan Himalaya dan menghasilkan aktivitas geologi yang intens di kawasan sekitarnya.

Risiko gempa di kawasan ini diperbesar oleh kondisi geografisnya. Permukiman yang berada di dataran tinggi, medan pegunungan, serta jalan yang melintasi lereng curam dapat membuat penanganan bencana lebih sulit, terutama ketika gempa memicu longsoran batu.