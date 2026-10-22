Zuckerberg Pertimbangkan Tinggalkan California karena Pajak Kekayaan, Meta Siapkan Saham Baru

JawaPos.com - Mark Zuckerberg mempertimbangkan meninggalkan California jika negara bagian itu menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder. Ancaman relokasi tersebut ikut mendorong Meta merancang kelas saham baru yang memungkinkan pendirinya membayar potensi tagihan pajak miliaran dolar AS tanpa kehilangan kendali atas perusahaan. Skema ini juga memberi Meta alternatif pendanaan untuk membiayai ekspansi kecerdasan buatan (AI) yang semakin mahal.



Dilansir dari Fortune, Kamis (22/10/2026), keputusan itu mengakhiri negosiasi berbulan-bulan antara Zuckerberg dan komite khusus dewan direksi yang sempat memanas. Pada Rabu (21/10), Meta mengumumkan penerbitan saham Class C tanpa hak suara. Setiap pemegang saham Class A dan Class B akan menerima satu saham Class C untuk setiap saham yang dimiliki. Perdagangan saham baru tersebut dijadwalkan mulai Januari 2027.



Bagi Meta, skema ini bukan sekadar perubahan administrasi saham. Perusahaan dapat menggunakan Class C untuk membayar karyawan, membiayai akuisisi, dan menghimpun modal tanpa mengurangi dominasi suara Zuckerberg. Dengan demikian, Meta memperoleh keleluasaan mencari dana ketika kebutuhan investasi AI meningkat, sementara pendirinya tetap dapat mempertahankan kendali strategis.



Pemicu konflik lainnya adalah Proposition 40, usulan pajak kekayaan yang dijadwalkan menjalani pemungutan suara pada 3 November 2026. Jika disahkan, kebijakan tersebut berpotensi membebani Zuckerberg dengan kewajiban pajak bernilai miliaran dolar AS. Bloomberg Billionaires Index menaksir kekayaannya mencapai USD 246 miliar. Meski demikian, kekayaan yang tercatat itu tidak seluruhnya berupa uang tunai, sehingga pembayaran pajak dalam jumlah besar dapat mengharuskannya menjual aset.



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Saat ini, Zuckerberg menguasai sekitar 60,6 persen hak suara Meta, meskipun kepemilikan ekonominya hanya sekitar 13,4 persen. Saham Class B yang dimilikinya memberikan 10 suara per saham, sedangkan saham Class A yang diperdagangkan di Nasdaq hanya memberikan satu suara. Jika Zuckerberg menjual saham Class B, saham itu akan berubah menjadi Class A. Dalam pembicaraan dengan direksi, dia memperingatkan bahwa penjualan saham untuk membayar pajak dapat memangkas hak suaranya menjadi sekitar 53 persen.



Persoalan tersebut muncul ketika Meta juga membutuhkan dana besar untuk mengembangkan AI. Pada kuartal III 2026, pendapatan perusahaan meningkat 26 persen menjadi USD 64,6 miliar, tetapi belanja modal mencapai USD 34,9 miliar. Arus kas bebasnya bahkan berbalik negatif USD 2,1 miliar, dari positif USD 10,6 miliar setahun sebelumnya. Meta memperkirakan belanja modal 2026 mencapai USD 135 miliar hingga USD 140 miliar, dengan proyeksi pendapatan kuartal IV sebesar USD 73 miliar hingga USD 76 miliar.



Sebelumnya, Meta mengandalkan pembelian kembali saham untuk menjaga proporsi hak suara Zuckerberg ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Pada 2025, Meta membeli kembali saham Class A senilai USD 26,3 miliar. Namun, perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham selama empat kuartal berturut-turut. Dana yang biasanya digunakan untuk menopang kepemilikan itu kini dibutuhkan untuk membiayai infrastruktur AI. Penerbitan Class C menawarkan jalan keluar tanpa mengorbankan kendali pendiri.



Dalam dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Zuckerberg menyatakan sedang "mempertimbangkan untuk menetapkan tempat tinggal di luar California." Dia juga menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat saran untuk pindah sebelum pemungutan suara November.

