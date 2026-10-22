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Antara
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi: Bantuan Militer ke Saudi untuk Pertahankan Wilayah

Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi .(Reuters).

JawaPos.com - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Rabu (21/10), menyatakan bantuan militer Mesir untuk Arab Saudi, jika diberikan, hanya untuk tujuan pertahanan dan tidak akan melibatkan serangan terhadap Yaman.

"Upaya militer Mesir bertujuan mempertahankan wilayah kerajaan tersebut dan tidak mencakup serangan terhadap Yaman. Fokusnya melindungi wilayah dan perbatasan Arab Saudi, serta negara Arab lainnya, jika mereka mengajukan permintaan kepada Mesir," kata Sisi, dilansir dari Antara, Kamis (22/10).

Sisi menegaskan bahwa militer Mesir tidak akan beroperasi di luar wilayah negaranya atau di wilayah negara sahabat yang keamanan dan stabilitasnya ingin dijaga Kairo.

Pada awal Oktober, Sisi juga menyatakan Kairo siap mengambil langkah pertahanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan Arab Saudi jika Riyadh memintanya.

Keputusan semacam itu memerlukan persetujuan parlemen Mesir.

Dewan Pertahanan Nasional Mesir telah menyetujui dukungan menyeluruh kepada Arab Saudi guna menjamin keamanan dan keutuhan wilayahnya.

Berdasarkan Konstitusi Mesir, pengerahan pasukan bersenjata untuk misi tempur di luar negeri memerlukan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota parlemen dalam sidang tertutup.

Editor: Kuswandi
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