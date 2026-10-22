Houthi Serang Bandara Internasional Riyan Yaman, Landasan Pacu hingga Fasilitas Listrik Terdampak

JawaPos.com - Kelompok Houthi menyerang Bandar Udara Internasional Riyan di Wilayah Hadhramaut, Yaman. Ihwal hal ini dilaporkan portal berita setempat Hadramawt.net, Rabu (21/10).

Houthi menggunakan tiga pesawat nirawak (drone) dalam serangannya terhadap Bandara Internasional Riyan di Kota Al Mukalla itu. Demikian dilansir dari Antara, Kamis (22/10).

Akibatnya, landasan pacu dan sejumlah fasilitas pasokan listrik bandara terkena serangan. Informasi awal mengindikasikan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Houthi juga mengeklaim pihaknya telah menyerang markas operasional militer Arab Saudi di Aden, kota yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

Pada Selasa (20/10), sebanyak 73 orang dipastikan tewas akibat serangan Houthi terhadap pusat pelatihan keamanan di sebuah pangkalan militer di Yaman tenggara.

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"Jumlah korban tewas telah meningkat jadi 73 orang, sementara operasi pencarian berlanjut untuk menemukan 14 orang lainnya yang masih belum diketahui nasibnya," tulis pernyataan otoritas Provinsi Shabwa melalui media sosial, Selasa.