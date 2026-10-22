Houthi Serang Bandara Internasional Riyan Yaman, Landasan Pacu hingga Fasilitas Listrik Terdampak

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)
JawaPos.com - Kelompok Houthi menyerang Bandar Udara Internasional Riyan di Wilayah Hadhramaut, Yaman. Ihwal hal ini dilaporkan portal berita setempat Hadramawt.net, Rabu (21/10).
Houthi menggunakan tiga pesawat nirawak (drone) dalam serangannya terhadap Bandara Internasional Riyan di Kota Al Mukalla itu. Demikian dilansir dari Antara, Kamis (22/10).
Akibatnya, landasan pacu dan sejumlah fasilitas pasokan listrik bandara terkena serangan. Informasi awal mengindikasikan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.
Sebelumnya pada hari yang sama, Houthi juga mengeklaim pihaknya telah menyerang markas operasional militer Arab Saudi di Aden, kota yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.
Pada Selasa (20/10), sebanyak 73 orang dipastikan tewas akibat serangan Houthi terhadap pusat pelatihan keamanan di sebuah pangkalan militer di Yaman tenggara.
"Jumlah korban tewas telah meningkat jadi 73 orang, sementara operasi pencarian berlanjut untuk menemukan 14 orang lainnya yang masih belum diketahui nasibnya," tulis pernyataan otoritas Provinsi Shabwa melalui media sosial, Selasa.
Houthi mengaku sebagai pelaku penyerangan terhadap pangkalan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022