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Syahrul Yunizar
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.18 WIB

Tangkal Kejahatan Lintas Negara, Menko Polkam Dudung Perkuat Kerja Sama dengan Australia

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan kepada awak media usai sertijab dengan Djamari Chaniago pada Senin (5/10). (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan kepada awak media usai sertijab dengan Djamari Chaniago pada Senin (5/10). (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memperkuat kerja sama bidang keamanan bersama Australia. Sedikitnya 5 isu kejahatan lintas negara menjadi fokusnya. Mulai ancaman terorisme sampai keamanan siber.

Penguatan kerja sama itu disepakati usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Australia Tony Burke di Jakarta pada Kamis siang (22/10). Menurut Dudung, kedua negara sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan kawasan dari berbagai ancaman.

”Pertemuan ini memang bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia. Ada 5 bidang utama yang menjadi perhatian kami. Yaitu keamanan maritim, terorisme, kejahatan lintas negara, migrasi tidak teratur, dan keamanan siber,” kata Dudung saat ditanyai awak media usai pertemuan tersebut.

Secara lebih konkret, Dudung menyatakan bahwa kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui patroli bersama dan terkoordinasi, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat keamanan Australia maupun Indonesia. ”Kami juga memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang dan penipuan daring,” imbuhnya.

Karena itu, dalam pertemuan tersebut Dudung meminta sejumlah pejabat yang berasal dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hadir.

Editor: Diar Candra
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