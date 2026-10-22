Dino Patti Djalal Soroti Penanganan Kebakaran Hutan, Sebut Ujian Diplomasi Pemerintahan Prabowo

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menyoroti langkah Pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan. Dampak kebakaran hutan ternyata meluas tidak hanya di wilayah Indonesia, melainkan juga sampai negeri tetangga.

Menurutnya, krisis kabut asap yang masih terjadi menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan diplomasi secara bijaksana. Dino menilai penanganan kebakaran bukan hanya berkaitan dengan upaya memadamkan api dan mengatasi pencemaran udara. Tetapi juga menyangkut kemampuan Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Bagaimana Indonesia bisa terus bertetangga dengan baik dalam situasi sulit dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara bisa menangani krisis asap ini dengan cara yang semakin mengukuhkan kebesaran Indonesia bukan kekerdilan," kata Dino dalam media sosial Instagram pribadinya Kamis (22/10).

Dino mengingatkan pengalaman Indonesia dalam menangani bencana tsunami Aceh pada 2004. Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat membangun kerja sama dengan negara lain ketika menghadapi krisis besar.

Dino menegaskan, keberhasilan Indonesia mengoordinasikan penanganan bencana tsunami saat itu membuat negara-negara tetangga dapat bekerja sama di bawah koordinasi Indonesia. Pendekatan tersebut menurutnya turut membantu penanganan bencana sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

"Dan akibatnya respect dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin tinggi," tegasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran tersebut turut memicu kabut asap yang berdampak ke Malaysia dan Singapura, dengan kualitas udara di sejumlah wilayah dilaporkan memburuk.

Bahkan, sejumlah negara disebut menawarkan bantuan untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Namun, pemerintah sempat menolak tawaran tersebut sebelum akhirnya menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga pada pekan lalu.