Waze Diharamkan di Kalangan ASN, Malaysia Imbau Gunakan Aplikasi Lokal

JawaPos.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong penggunaan aplikasi navigasi lokal setelah pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi Waze. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi keamanan informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari potensi penyalahgunaan.

Larangan tersebut berlaku efektif mulai 20 Oktober 2026. Meski demikian, pemerintah Malaysia tidak secara mutlak melarang ASN menggunakan Waze dalam kehidupan pribadi. Pembatasan hanya berlaku ketika mereka menjalankan tugas kedinasan.

Dalam dokumen tanya jawab atau 'Frequently Asked Questions' (FAQ) yang diterbitkan menyusul kebijakan tersebut, ASN juga didorong untuk menghapus Waze dari perangkat mereka dan beralih ke aplikasi navigasi lokal yang dinilai sesuai.

Pemerintah Malaysia menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan kedaulatan informasi nasional, terutama terkait potensi pengumpulan data lokasi dan pergerakan pengguna.

Dua Aplikasi Lokal Jadi Alternatif Waze

Pemerintah Malaysia menyebut dua aplikasi navigasi lokal yang dapat digunakan sebagai pengganti Waze, yakni TuJu dan PINTAZ.

TuJu merupakan platform yang dikembangkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) atau Malaysian Highway Authority. Sementara itu, PINTAZ dikembangkan oleh pengembang aplikasi lokal.

Keduanya masuk dalam daftar alternatif navigasi yang tercantum dalam dokumen FAQ pemerintah Malaysia. Namun, dokumen tersebut tidak merinci perbandingan fitur maupun tingkat akurasi kedua aplikasi itu dengan Waze.

Dorongan menggunakan aplikasi lokal menjadi salah satu langkah pemerintah Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada layanan navigasi asing, khususnya dalam aktivitas kedinasan yang berpotensi melibatkan informasi sensitif.