Bezos Earth Fund Gabung Komitmen USD 500 Juta untuk Pulihkan Spesies Terancam Punah

JawaPos.com - Bezos Earth Fund milik pendiri Amazon Jeff Bezos bergabung dengan delapan lembaga filantropi lain untuk menjanjikan lebih dari USD 500 juta atau sekitar Rp9,02 triliun dengan kurs Rp18.040 per dolar AS, selama lima tahun guna memulihkan satwa dan tumbuhan paling terancam punah di dunia. Dengan kurs Rp18.040 per dolar AS, komitmen ini menjadi upaya pendanaan kolektif untuk memperluas konservasi dari perlindungan habitat menuju pemulihan populasi spesies.



Aliansi bernama Species Recovery Alliance diluncurkan pada 16 Oktober dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP17) di Yerevan, Armenia. Delapan anggota lainnya ialah Re:wild, Rainforest Trust, Colossal Foundation, Critical Ecosystem Partnership Fund, Fondation Segré, Franklinia Foundation, Ayers Wild Cat Conservation Trust, dan WildLives Earth. Aliansi ini menargetkan upaya filantropi terkoordinasi terbesar untuk pemulihan spesies terancam.



Dilansir dari Billionaires Africa, Selasa (20/10/2026), para pendana tidak mengungkapkan besaran kontribusi masing-masing dan tidak akan menggabungkan dana dalam satu kumpulan. Mereka akan menyelaraskan hibah, berbagi pengetahuan, serta bekerja sama dengan organisasi konservasi lokal untuk menjalankan program dengan hasil terukur. Evaluasi dilakukan menggunakan Daftar Merah Spesies Terancam dan Green Status of Species yang dikelola International Union for Conservation of Nature (IUCN).



Cristián Samper, direktur pelaksana sekaligus pemimpin bidang solusi alam Bezos Earth Fund, mengumumkan pembentukan aliansi tersebut. "Saya sangat senang mengumumkan bahwa hari ini kami meluncurkan aliansi baru para pendana pemulihan spesies," katanya.

Dia juga menegaskan, "Para pegiat konservasi telah menunjukkan bahwa spesies dapat diselamatkan dari ambang kepunahan." Samper mengajak lebih banyak lembaga pendana dan pemerintah bergabung.

Urgensi pendanaan ini terlihat dari lebih dari 31.000 spesies yang dikategorikan punah di alam liar, kritis terancam punah, atau terancam punah oleh IUCN. Lebih dari 10.000 di antaranya berstatus kritis, dan lebih dari 10 persen spesies dalam kelompok tersebut diperkirakan hanya tersisa kurang dari 50 individu. Menurut para pendana, penelitian menunjukkan 57 persen spesies terancam membutuhkan pemulihan khusus yang melampaui perlindungan habitat.

Wes Sechrest, salah satu pendiri sekaligus CEO Re:wild, menyoroti ketimpangan perhatian terhadap konservasi. "Pemulihan spesies belum mendapatkan tingkat perhatian dan investasi yang sama dengan upaya mengatasi perubahan iklim," ujarnya.

Aliansi ini ingin menjadikan pemulihan spesies sebagai prioritas konservasi global. Sementara itu, CEO Rainforest Trust James Deutsch menyatakan organisasinya akan berfokus melindungi habitat spesies terancam di kawasan tropis dan subtropis.

