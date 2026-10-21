Inggris Kerahkan Jet Tempur ke Arab Saudi untuk Bantu Tangkal Serangan Houthi

Inggris mengerahkan jet tempur Typhoon ke Arab Saudi untuk membantu menangkal serangan Houthi yang mengancam kota-kota dan infrastruktur penting. (REUTERS/Johanna Geron)
JawaPos.com - Inggris mengerahkan jet tempur Typhoon ke Arab Saudi untuk membantu menangkal serangan kelompok Houthi asal Yaman yang mengancam kota-kota dan infrastruktur penting negara tersebut.
Misi ini difokuskan pada pertahanan udara, sementara London menegaskan tidak akan menggunakan pesawat tempurnya untuk melancarkan serangan ofensif terhadap Houthi.
Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan pengerahan dukungan militer tambahan tersebut pada Selasa. Langkah ini diambil setelah serangan rudal Houthi terhadap Arab Saudi meningkat dalam beberapa pekan terakhir, memperbesar ancaman terhadap fasilitas sipil dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Jet tempur Typhoon milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) akan menjalankan misi pertahanan udara untuk membantu melindungi wilayah udara Arab Saudi, termasuk kota-kota besar dan infrastruktur nasional yang strategis.
"Pesawat-pesawat ini akan beroperasi dalam peran defensif dan tidak akan melakukan serangan ofensif terhadap Houthi," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris dikutip via Euronews.
Selain mengerahkan jet tempur, Inggris menyiapkan pesawat angkut militer RAF A400M untuk memindahkan perlengkapan pertahanan di wilayah Arab Saudi. London juga mengirim penasihat militer guna membantu para perwira staf militer Saudi.
Inggris Bantu Arab Saudi Hadapi Ancaman Serangan Udara
Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi yang dinilainya membahayakan stabilitas kawasan.
"Serangan Houthi terhadap Arab Saudi benar-benar tercela dan berbahaya bagi kawasan ini," kata Streeting kepada media Inggris saat menjelaskan keputusan pengerahan bantuan militer tersebut.
Ia turut menyinggung serangan terhadap fasilitas sipil, khususnya bandara, yang mengakibatkan banyak korban.
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