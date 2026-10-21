PBB Pangkas Bantuan Pangan ke Gaza, 500 Ribu Warga Palestina Terancam Kelaparan

Situasi warga Gaza, Palestina terutama anak-anak yang mengantri bantuan makanan karena kelaparan (Dok. Reuters)

JawaPos.com - Pemangkasan bantuan pangan oleh Program Pangan Dunia (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memprihatinkan. Sekitar 500.000 warga Palestina terancam kehilangan bantuan makanan bulanan setelah lembaga tersebut mengurangi jumlah penerima bantuan akibat kekurangan dana.

WFP menyatakan jumlah penerima bantuan pangan bulanan di Gaza kini dipangkas dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Kebijakan itu diambil ketika sekitar dua pertiga penduduk Gaza masih menghadapi kesulitan mendapatkan makanan yang cukup.

Tak hanya mengurangi jumlah penerima, WFP juga memangkas jatah pangan hingga separuh. Bantuan tunai untuk 75.000 keluarga turut dikurangi, sementara distribusi makanan siap santap bagi warga yang tidak bisa memasak turun dari 250.000 menjadi 150.000 porsi per hari.

Di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau, beberapa keluarga bahkan hanya bisa mendapatkan makanan siap santap setiap dua hari sekali.

Situasi tersebut memperlihatkan betapa rentannya kondisi warga Gaza, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berjalan sekitar satu tahun. Kekurangan pangan, tempat tinggal yang tidak layak, serta terbatasnya layanan dasar masih menjadi persoalan sehari-hari bagi jutaan warga Palestina.

Dua Pertiga Penduduk Gaza Menghadapi Krisis Pangan Berdasarkan data WFP, sekitar 1,4 juta orang atau dua pertiga populasi Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan kategori krisis atau lebih buruk. Dari jumlah tersebut, sekitar 200.000 orang berada dalam kondisi darurat pangan.

Pemangkasan bantuan berisiko memperburuk keadaan, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan bergantung pada distribusi makanan dari lembaga kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas menyebut pengurangan bantuan tersebut sebagai langkah yang katastrofik. Mereka memperingatkan bahwa keputusan itu dapat mempercepat terjadinya kelaparan di wilayah tersebut.

Pemerintah Gaza juga mendesak penambahan pendanaan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan agar bantuan pangan tetap tersedia bagi warga yang membutuhkan.

WFP Butuh USD 450 Juta untuk Pertahankan Bantuan Pelaksana tugas Direktur Eksekutif WFP Carl Skau mengatakan, kehidupan warga Gaza masih jauh dari kondisi normal meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlangsung selama setahun.

Dalam wawancara dengan Reuters di Gaza, Skau menggambarkan situasi kemanusiaan yang masih berat, mulai dari ketiadaan tempat berlindung yang layak hingga minimnya layanan dasar dan keamanan.

"Ini sudah setahun sejak kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun, kehidupan di sini masih brutal. Tidak ada tempat berlindung yang layak... Tidak ada layanan dasar. Tidak ada keselamatan, tidak ada keamanan," kata Skau.

Ia juga memperingatkan bahwa pemangkasan bantuan terjadi menjelang musim dingin keempat yang harus dihadapi warga Gaza selama konflik berlangsung.