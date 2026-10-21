Milan Masih Membara, Pemerintah Italia Tambah 500 Tentara dan Kejar Pelaku Kerusuhan

JawaPos.com - Pemerintah Italia mengerahkan tambahan 500 tentara Milan hingga akhir tahun. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kerusuhan yang meluas setelah aksi demonstrasi berujung penjarahan toko, pembakaran properti, dan bentrokan dengan polisi.

Pemerintah juga memperketat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan. Tak terkecuali remaja yang terlibat dalam kerusuhan.

Langkah tersebut diumumkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni melalui dekret keamanan baru yang dirancang untuk menekan kekerasan dalam demonstrasi yang belakangan banyak melanda Eropa. Kebijakan ini muncul setelah kerusuhan selama akhir pekan merusak kawasan perbelanjaan di pusat Milan dan menyebabkan lebih dari 100 polisi terluka dalam dua hari.

Pemerintah menilai keterlibatan banyak anak muda dalam aksi penjarahan menjadi persoalan serius. Selain memperkuat pengamanan, Italia ingin memastikan pelaku kekerasan menghadapi konsekuensi hukum dan tidak menjadikan aksi vandalisme sebagai sesuatu yang patut ditiru.

Dalam video yang diunggah di media sosial, Meloni mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perilaku para remaja yang terlibat dalam kerusuhan. “Anak-anak muda datang ke lapangan untuk menghancurkan barang-barang, mencuri, dan merekam diri mereka sendiri saat melakukannya,” kata Meloni dikutip via Stuff.

“Ini adalah fenomena yang harus kita tangani dengan serius, juga untuk mencegah gambar-gambar tersebut menjadi model yang ditiru orang lain,” lanjutnya.

Kerusuhan Milan Lukai Lebih dari 100 Polis

Kerusuhan terjadi di pusat Milan pada Sabtu (17/10) ketika sejumlah demonstran terlibat bentrokan dengan polisi. Sebagian massa menutupi wajah mereka saat menjarah toko dan membakar properti. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, aksi penjarahan dan kekerasan berlanjut hingga Minggu.