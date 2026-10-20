Jepang Luncurkan Misi Pertama di Dunia untuk Ambil Sampel dari 'Bulannya' Planet Mars

JawaPos.com - Jepang berhasil meluncurkan pesawat antariksa untuk menjalankan misi pertama di dunia mengambil sampel, termasuk batuan dan pasir, dari Phobos, salah satu bulan Mars. Wahana tersebut ditargetkan kembali ke Bumi dengan membawa sampel pada Juli 2031.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (20/10), Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (JAXA) menyatakan wahana dalam misi Martian Moons Exploration (MMX) berhasil terpisah dari roket H3 nomor 10 dan memasuki orbit yang telah direncanakan.
“Saya yakin kami berhasil menempatkannya di orbit yang dituju dengan presisi luar biasa,” kata Makoto Arita, manajer proyek H3 JAXA, dalam konferensi pers. “Saya sangat senang MMX, proyek yang menarik perhatian dunia, berhasil diluncurkan.”
Roket tersebut lepas landas dari Pusat Antariksa Tanegashima di Pulau Tanegashima, Jepang barat daya, pada pukul 04.41 waktu setempat.
Wahana MMX akan menuju Phobos, bulan Mars yang berukuran lebih besar dibandingkan Deimos. Phobos mengorbit sekitar 6.000 kilometer dari permukaan Mars dan memiliki diameter sekitar 20 hingga 30 kilometer.
Wahana itu dijadwalkan kembali ke Bumi pada Juli 2031 dengan membawa sampel yang dikumpulkan selama misi. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi turut menyambut keberhasilan peluncuran tersebut melalui unggahan di media sosial X.
“Saya berharap upaya bersejarah ini berhasil,” tulis Takaichi. Dia juga berharap wahana tersebut dapat mengumpulkan sampel dan membawanya kembali ke Bumi dengan selamat.
Peluncuran MMX semula dijadwalkan pada 2024. Namun, misi tersebut ditunda setelah penerbangan perdana roket H3 mengalami kegagalan pada tahun sebelumnya.
MMX merupakan misi internasional bersama yang bertujuan menyelidiki asal-usul kedua bulan Mars sekaligus mengembangkan teknologi untuk eksplorasi antariksa pada masa mendatang.
Wahana seberat 4.480 kilogram itu terdiri dari tiga modul yang dirancang untuk perjalanan menuju Mars, eksplorasi Phobos, dan perjalanan kembali ke Bumi. Wahana tersebut dilengkapi empat kaki pendaratan dan memiliki tinggi sekitar 5,3 meter. Lebarnya mencapai sekitar 9 meter ketika panel surya dibentangkan.
Roket H3 nomor 10 yang membawa MMX menggunakan konfigurasi dua mesin dan empat pendorong tambahan. Konfigurasi ini merupakan versi H3 dengan kemampuan daya dorong terbesar.
Berdasarkan rencana misi, wahana akan memasuki orbit Mars pada Agustus 2027. Setelah itu, wahana penjelajah atau rover yang dikembangkan bersama oleh tim Prancis dan Jerman akan mendarat di Phobos.
Wahana MMX kemudian akan mencoba melakukan dua kali pendaratan di bulan Mars tersebut untuk mengumpulkan sampel. Setelah itu, wahana akan mengamati Deimos, bulan Mars lainnya, sebelum meninggalkan orbit planet itu pada November 2030.
Dalam perjalanan pulang, MMX akan melepaskan kapsul berisi sampel yang telah dikumpulkan. Kapsul tersebut akan kembali memasuki atmosfer Bumi untuk kemudian dipulihkan oleh tim misi pada Juli 2031.
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