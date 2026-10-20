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Rian Alfianto
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.51 WIB

Singapura Kecewa dengan Pernyataan Pejabat Indonesia soal Kabut Asap: Seluruh Kawasan Menderita 

Kereta gantung Singapura yang menuju stasiun Mount Faber diselimuti kabut asap karena asap dari kebakaran hutan regional mengurangi jarak pandang di seluruh negara kota, di Singapura, 14 Oktober 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah). - Image

Kereta gantung Singapura yang menuju stasiun Mount Faber diselimuti kabut asap karena asap dari kebakaran hutan regional mengurangi jarak pandang di seluruh negara kota, di Singapura, 14 Oktober 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah).

JawaPos.com - Menteri Senior Singapura K. Shanmugam menyayangkan pernyataan seorang pejabat Indonesia yang menyebut oksigen di Singapura berasal dari hutan Indonesia. 

Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat ketika kabut asap akibat kebakaran lahan berdampak pada kesehatan masyarakat di Singapura dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Shanmugam menyampaikan kekecewaan itu kepada wartawan pada 19 Oktober. Ia mengatakan, masyarakat Singapura wajar merasa frustrasi karena kualitas udara memburuk akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah mereka.

“Dalam konteks ini, mengecewakan bahwa seorang pejabat Indonesia baru-baru ini mengatakan bahwa oksigen Singapura berasal dari hutan mereka,” kata Shanmugam.

Ia menilai pernyataan tersebut mengabaikan persoalan utama yang sedang dihadapi kawasan Asia Tenggara, yakni dampak kebakaran hutan dan lahan serta dugaan pelanggaran aturan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia.

“Sejujurnya, tidak tepat mengatakan hal itu ketika seluruh kawasan ini menderita akibat perilaku buruk perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia, dan orang-orang yang paling menderita justru adalah warga Indonesia sendiri,” ujar Shanmugam.

Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kerap menjadi persoalan regional karena asap dapat menyebar melintasi batas negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga penduduk negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Bagi Singapura, memburuknya kualitas udara menjadi perhatian karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. Anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan termasuk kelompok yang perlu lebih berhati-hati ketika kualitas udara memburuk.

Shanmugam menegaskan, dampak kebakaran tidak hanya ditanggung negara-negara tetangga. Masyarakat Indonesia sendiri juga menghadapi risiko kesehatan dan lingkungan akibat kebakaran lahan.

Editor: Kuswandi
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