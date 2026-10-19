Salib Kayu Jatuh Saat Misa Disiarkan Langsung, Pastor di Ekuador Meninggal

JawaPos.com - Seorang pastor Katolik di Ekuador, Patricio Sanchez dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa salib kayu besar yang terlepas dari dinding di atas altar saat misa berlangsung.

Insiden tragis yang baru-baru ini terjadi bahkan sempat disiarkan secara langsung.

Mengutip NBC News, Sanchez merupakan pastor di Gereja Perpetuo Socorro. Kabar kematiannya dikonfirmasi oleh Keuskupan Agung Guayaquil, kota pesisir di Ekuador yang berjarak sekitar 265 kilometer di barat daya Quito, ibu kota negara tersebut.

Rekaman siaran langsung memperlihatkan salib kayu yang tergantung di dinding di atas altar tiba-tiba terlepas dan jatuh tepat mengenai kepala Sánchez. Pastor tersebut tampak tidak menyadari benda berat itu sedang jatuh ke arahnya.

Peristiwa tersebut sontak memicu kepanikan di antara jemaat yang hadir. Sejumlah orang terdengar berteriak meminta pertolongan, sementara siaran langsung misa masih berlangsung.

Hingga berita ini ditulis, pihak berwenang setempat belum memberikan keterangan mengenai insiden tersebut, termasuk penyebab salib kayu itu terlepas dari dinding.

Keuskupan Sampaikan Belasungkawa

Keuskupan Agung Guayaquil menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sánchez. Ucapan belasungkawa juga mengalir dari berbagai pihak, termasuk umat yang menyampaikan doa bagi almarhum.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui Facebook, keuskupan mengungkapkan apresiasi atas dukungan dan doa yang diterima dari berbagai negara.