Ricuh Demo Biaya Hidup di Perancis, Hampir 2.400 Orang Ditangkap

Mobil-mobil yang terbakar, jendela-jendela yang hancur dan sisa-sisa barikade mengotori jalan-jalan Paris pada hari Minggu. (Stéphanie Lecocq/ Reuters).

JawaPos.com - Hampir 2.400 orang ditangkap di Perancis setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup berujung kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran bangunan pada Sabtu (17/10). Kerusuhan yang meluas ke sejumlah kota itu memperuncing ketegangan politik menjelang pemilihan presiden 2027, di tengah kemarahan masyarakat atas biaya hidup dan kebijakan pembatasan belanja pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan sekitar 1.000 petugas mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Sementara itu, kepolisian Paris mencatat 855 penangkapan, angka yang disebut sebagai rekor.

Jaksa menyatakan 517 orang masih ditahan, termasuk 171 anak di bawah umur. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses penangkapan berlanjut hingga Minggu dini hari.

Sebagian besar penangkapan di Paris berkaitan dengan dugaan penanganan barang hasil curian, keterlibatan dalam kelompok yang diduga berniat melakukan kekerasan, serta perusakan properti.

Balai Kota Bersejarah Dibakar, Sejumlah Kota Dilanda Kerusuhan Melansir Guardian, kerusuhan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Limoges, Perancis bagian tengah, massa membakar balai kota bersejarah hingga sebagian besar bangunannya hangus.

Wali Kota Limoges Guillaume Guerin mengecam keras perusakan tersebut saat berbicara kepada stasiun televisi LCI.

"Tak ada kata-kata yang cukup untuk mengutuk apa yang terjadi, begitu mengerikannya peristiwa ini," kata Guerin.

Ia juga menggambarkan situasi di negaranya dengan pernyataan, "Negara ini berada dalam kekacauan."

Otoritas turut melaporkan serangan terhadap bangunan publik dan pertokoan di Marseille, Lyon, Avignon, serta Grenoble. Polisi menggunakan gas air mata, tongkat pemukul, dan meriam air untuk membubarkan massa di sejumlah lokasi.

Di tengah bentrokan tersebut, sejumlah demonstran juga dilaporkan mengalami luka-luka. Surat kabar Le Figaro melaporkan seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan satu tangan setelah terkena granat yang ditembakkan polisi di Saint-Etienne.

Pemerintah Prancis belum memberikan rincian lebih lanjut dalam laporan yang tersedia mengenai keseluruhan korban luka dari kalangan demonstran.

Macron Kecam Kekerasan dan Janjikan Transparansi Polisi Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato kepada masyarakat menyusul kerusuhan yang meluas. Ia menegaskan bahwa kemarahan atas persoalan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

"Tak ada yang membenarkan" kekerasan tersebut, kata Macron.