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Rian Alfianto
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Diplomat Eropa Diserang Pemukim Israel di Tepi Barat, Wali Kota Prancis Jadi Korban

Seorang pemukim Israel menodongkan senjata di tengah bentrokan dengan warga Palestina yang memanen zaitun di Abu Falah dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 16 Oktober 2026. (REUTERS/Ammar Awad) - Image

Seorang pemukim Israel menodongkan senjata di tengah bentrokan dengan warga Palestina yang memanen zaitun di Abu Falah dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 16 Oktober 2026. (REUTERS/Ammar Awad)

JawaPos.com - Serangan pemukim Israel terhadap diplomat Eropa dan perwakilan gereja Katolik di dekat Desa Taybeh, Tepi Barat yang diduduki, pada Sabtu (17/10), kembali memicu kecaman internasional. Dalam insiden tersebut, Wali Kota Perancis Bernard Baudoux dilaporkan menjadi korban kekerasan, sementara sebuah kendaraan milik Belgia mengalami kerusakan.

Rombongan diplomat itu tengah mengunjungi petani zaitun Palestina yang sedang menjalani musim panen ketika sekelompok pemukim Israel menghadang mereka. Insiden tersebut terjadi sehari setelah seorang jurnalis Amerika Serikat (AS) diserang pemukim Israel di wilayah utara Ramallah.

Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan, sasaran serangan mencakup konsul jenderal Belgia, diplomat Prancis dan Polandia, serta perwakilan Katolik.

“Seorang wali kota Perancis diserang dan sebuah kendaraan Belgia dirusak,” kata Prevot.

Dia mengaitkan insiden tersebut dengan kebijakan permukiman Israel yang dinilainya ilegal. Prevot juga menyatakan akan mendorong Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Israel.

Wali Kota Perancis Sebut Ada Pembiaran Kekerasan

Bernard Baudoux menilai serangan terhadap rombongan diplomat tersebut menunjukkan adanya toleransi dari pemerintah Israel terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim.

“Ini menunjukkan bahwa ada toleransi dari pemerintah Israel terhadap kekerasan pemukim,” kata Baudoux kepada kantor berita AFP dilansir via Al Jazeera.

Rekaman video yang dibagikan aktivis Amit Orfali memperlihatkan Baudoux duduk di tanah berdebu sambil bersandar pada sebuah kendaraan. Dalam rekaman lainnya, sejumlah pria muda bertopeng terlihat mengetuk keras jendela sisi pengemudi dan meminta identitas, sementara pria bertopeng lain yang membawa tongkat bergerak mendekati lokasi.

Orfali mengatakan kelompok tersebut juga melontarkan ancaman pembunuhan kepada rombongan yang berada di tempat kejadian.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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