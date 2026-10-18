Kepanikan di Festival Durga Puja India Telan 17 Jiwa, Bocah 7 Tahun jadi Korban 

JawaPos.com - Perayaan keagamaan Hindu Durga Puja di Kolkata, India, berujung duka setelah insiden desak-desakan maut menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai 25 lainnya, Minggu (18/10).

Tragedi ini dipicu oleh kepanikan massa saat hujan tiba-tiba turun di tengah berlangsungnya festival.

Menteri Utama Benggala Barat, Suvendhu Adhikari, mengonfirmasi bahwa seorang anak perempuan berusia tujuh tahun menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam musibah tersebut.

"Sejauh ini, enam jenazah telah berhasil diidentifikasi," ujar Adhikari dikutip dari AFP, Minggu (18/10).

Kronologi Kepanikan Massa Saat Hujan

Insiden bermula ketika hujan mengguyur lokasi acara pada malam hari. Menurut keterangan pejabat senior kepolisian India, sebuah pengumuman di tengah guyuran hujan mendadak memicu kegaduhan di antara ribuan pengunjung yang memadati area luar paviliun.

"Massa yang menunggu di luar paviliun saling dorong, tarik-menarik, dan merangsek maju hingga terjatuh ke tanah, yang kemudian menyebabkan insiden berdesak-desakan tersebut," jelas pejabat kepolisian tersebut.

Kondisi tanah dan area yang padat membuat warga yang terjatuh tak mampu menyelamatkan diri dari kerumunan massa yang panik mencari perlindungan dari hujan.

Catatan Buruk Pengelolaan Keselamatan Acara Massal