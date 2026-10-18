Kepanikan di Festival Durga Puja India Telan 17 Jiwa, Bocah 7 Tahun jadi Korban 

Festival keagamaan di India memakan korban. Sebanyak 17 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. (AP)
JawaPos.com - Perayaan keagamaan Hindu Durga Puja di Kolkata, India, berujung duka setelah insiden desak-desakan maut menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai 25 lainnya, Minggu (18/10).
Tragedi ini dipicu oleh kepanikan massa saat hujan tiba-tiba turun di tengah berlangsungnya festival.
Menteri Utama Benggala Barat, Suvendhu Adhikari, mengonfirmasi bahwa seorang anak perempuan berusia tujuh tahun menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam musibah tersebut.
"Sejauh ini, enam jenazah telah berhasil diidentifikasi," ujar Adhikari dikutip dari AFP, Minggu (18/10).
Kronologi Kepanikan Massa Saat Hujan
Insiden bermula ketika hujan mengguyur lokasi acara pada malam hari. Menurut keterangan pejabat senior kepolisian India, sebuah pengumuman di tengah guyuran hujan mendadak memicu kegaduhan di antara ribuan pengunjung yang memadati area luar paviliun.
"Massa yang menunggu di luar paviliun saling dorong, tarik-menarik, dan merangsek maju hingga terjatuh ke tanah, yang kemudian menyebabkan insiden berdesak-desakan tersebut," jelas pejabat kepolisian tersebut.
Kondisi tanah dan area yang padat membuat warga yang terjatuh tak mampu menyelamatkan diri dari kerumunan massa yang panik mencari perlindungan dari hujan.
Catatan Buruk Pengelolaan Keselamatan Acara Massal
Tragedi maut yang melibatkan kerumunan massa bukan kali pertama terjadi di India. Lemahnya pengelolaan kerumunan (crowd control) serta minimnya standar keselamatan kerap menjadi pemicu utama jatuhnya korban jiwa dalam acara-acara berskala besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022