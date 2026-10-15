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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.55 WIB

Atap Sekolah di Pakistan Ambruk, 29 Siswa dan 1 Guru Tewas, Puluhan Lain Luka-luka

Ilustrasi sekolah ambruk.(Antara). - Image

Ilustrasi sekolah ambruk.(Antara).

JawaPos.com - Sebanyak 30 orang, termasuk 29 siswa dan satu guru, tewas dan puluhan lainnya terluka pada Kamis (15/10), akibat atap di sekolah swasta di Peshawar, Pakistan barat laut ambruk, menurut laporan media setempat.

Geo News, yang mengutip Rumah Sakit Lady Reading (LRH) yang menampung sebagian besar korban, menyebutkan 28 anak berusia di bawah 13 tahun dievakuasi ke fasilitas tersebut.

Dua jasad lainnya dibawa ke Rumah Sakit Memorial Nasirullah Khan Baber.

DIlansir dari Antara, dilaporkan juga bahwa sekitar 20 anak lainnya mengalami luka-luka, sementara sejumlah orang sempat terjebak sebelum tim penyelamat berhasil mengevakuasi mereka.

Kepala kepolisian setempat mengatakan pemilik sekolah telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut.

Peristiwa atap ambruk ini terjadi setelah otoritas Pakistan pada 1 Juli lalu melaporkan 14 anak tewas ketika atap di salah satu pusat pendidikan di Lahore, Pakistan bagian timur roboh.

Editor: Kuswandi
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