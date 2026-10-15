500 Supermarket di Perancis Diserang Hacker, Freezer Panas hingga 50 Derajat

Ilustrasi sistem pendingin makanan di supermarket. (APPhoto)
JawaPos.com - Ratusan supermarket di Perancis menjadi sasaran serangan siber yang membuat suhu lemari pendingin dan freezer melonjak hingga 50 derajat Celsius. Akibatnya, berton-ton makanan rusak dan kerugian ditaksir mencapai jutaan euro.
Insiden ini sekaligus mengungkap risiko keamanan pada sistem pendingin yang terhubung ke internet. Sejumlah jaringan ritel besar, termasuk E.Leclerc, Intermarche, Carrefour, Monoprix, dan Cooperative U, mengonfirmasi serangan tersebut pada awal pekan lalu.
Para peretas diduga menyusup ke sistem pengendali pendingin berbasis internet dan mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh saat toko tutup pada malam hari.
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Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan stok makanan. Dalam sejumlah kasus, kenaikan suhu juga memicu kebakaran atau menyebabkan peralatan meleleh.
Pihak berwenang Perancis kini menyelidiki pelaku dan metode yang digunakan dalam serangan tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun total kerugian yang ditimbulkan.
Sistem Pendingin Jadi Pintu Masuk Serangan Siber
Serangan tersebut diduga menyasar sistem pengendali pendingin buatan perusahaan Denmark, Danfoss. Badan keamanan siber pemerintah Perancis mengidentifikasi sejumlah model yang terdampak, termasuk AK-SM800 dan AK-SC355.
Laporan stasiun televisi Perancis BFM menyebut para pelaku diduga mengaktifkan fitur pencairan bunga es atau 'forced defrosting' dari jarak jauh. Fitur ini biasanya digunakan dalam pemeliharaan sistem pendingin, tetapi jika disalahgunakan, dapat mengganggu kemampuan perangkat menjaga suhu penyimpanan makanan.
Danfoss mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa sebagian besar sistem pengendali yang terdampak merupakan produk lama dengan perangkat lunak atau 'firmware' yang sudah usang. Perusahaan itu menyatakan sebelumnya telah menyarankan supermarket untuk memperbarui perangkat lunak tersebut.
Badan keamanan siber Perancis juga telah mengimbau perusahaan yang menggunakan model pengendali pendingin terdampak agar segera memutus koneksi internet atau membatasi akses ke perangkat. Mereka juga diminta melakukan pembaruan perangkat lunak untuk mengurangi risiko serangan lanjutan.
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