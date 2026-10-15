Pesawat Air India Mendarat Darurat di Jaipur akibat Ancaman Pembajakan 

JawaPos.com - Pesawat Air India rute Frankfurt–New Delhi dialihkan ke Jaipur, India, pada Rabu (14/10) waktu setempat, setelah muncul peringatan ancaman pembajakan di dalam penerbangan.

Setelah menjalani pemeriksaan keamanan, pesawat yang membawa 293 penumpang itu dinyatakan aman dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Delhi.

Pesawat dengan nomor penerbangan AI2030 tersebut mendarat di Bandara Internasional Jaipur sekitar pukul 09.35 waktu setempat. Pesawat kemudian dibawa ke area isolasi untuk menjalani pemeriksaan oleh petugas keamanan.

Peringatan dugaan pembajakan itu belakangan disebut berkaitan dengan gangguan teknis. Meski demikian, otoritas penerbangan tetap menjalankan prosedur keamanan untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap penumpang maupun awak pesawat.

Seorang pejabat senior mengatakan, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India (DGCA) akan menyelidiki insiden tersebut.

Pesawat Air India Dialihkan ke Jaipur usai Peringatan Keamanan Pesawat Boeing 787-9 yang mengoperasikan penerbangan AI2030 itu membawa sekitar 293 penumpang dan 13 awak. Setelah mendarat, pesawat dipindahkan ke area isolasi dalam waktu sekitar 10 menit untuk menjalani pemeriksaan.

Sumber di bandara mengatakan, penumpang kemudian dibawa ke gedung terminal selama proses pemeriksaan berlangsung.