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Mustika Pertiwi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Mengenal Navi Pillay, Pakar Hukum Afrika Selatan Pemenang Nobel Perdamaian 2026

Navi Pilay pemenang nobel perdamaian 2026. (zoombangla.com) - Image

Navi Pilay pemenang nobel perdamaian 2026. (zoombangla.com)

 
JawaPos.com - Navanethem "Navi" Pillay, pakar hukum asal Afrika Selatan, meraih Nobel Perdamaian 2026 atas kontribusinya dalam memperjuangkan keadilan dan memperkuat hukum internasional. Penghargaan tersebut diumumkan Komite Nobel Norwegia pada Jumat (9/10/2026). 
 
Navi Pillay dikenal melalui kiprahnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), baik di tingkat nasional maupun internasional. Dilansir dari United Nation pada Senin (12/10), Navi Pillay pernah menjabat sebagai hakim sejumlah lembaga peradilan internasional dan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mendorong pertanggungjawaban atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
 
Penghargaan ini juga menyoroti pentingnya hukum internasional dalam menjaga perdamaian di tengah berbagai konflik global. 
 
 
Perjalanan Karier Navi Pillay 
 
Lahir di Durban, Afrika Selatan, pada 1941, Navi Pillay tumbuh di bawah rezim apartheid yang menerapkan segregasi rasial. Pengalaman hidup dalam sistem diskriminatif tersebut turut membentuk perhatiannya terhadap HAM dan kesetaraan di hadapan hukum. 
 
Pada awal kariernya sebagai pengacara, Navi Pillay membela tahanan politik di Afrika Selatan, termasuk mereka yang ditahan di Pulau Robben. Penjara tersebut pernah menjadi tempat penahanan Nelson Mandela selama perjuangannya melawan apartheid. 
 
Setelah apartheid berakhir, Mandela menunjuk Navi Pillay sebagai hakim perempuan non kulit putih pertama di Mahkamah Agung Afrika Selatan. Pengangkatan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan karier hukumnya. 
 
 
Navi Pillay kemudian memperluas kiprahnya ke ranah peradilan internasional. Ia bertugas sebagai hakim di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), yang menangani perkara terkait genosida Rwanda 1994. 
 
Selain itu, ia juga menjadi hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 2003-2008. Selanjutnya, Navi Pillay menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM pada 2008-2014. 
 
Dalam peran tersebut, Navi Pillay terlibat dalam berbagai upaya memperkuat perlindungan HAM dan mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. 
 
Memimpin penyelidikan dugaan genosida di Gaza 
 
Salah satu kiprah Navi Pillay yang menjadi sorotan internasional adalah ketika ia memimpin Komisi Penyelidikan PBB untuk wilayah Pendudukan Palestina dan Israel. 
 
Pada 2025, Komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Laporan itu juga menyatakan adanya niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza, seluruhnya atau sebagian, sebagai kelompok. 
 
Israel menolak tuduhan tersebut. Karena itu, temuan komisi perlu dipahami sebagai kesimpulan penyelidikan badan PBB yang dipimpinnya, bukan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
 
Navi Pillay menghadapi kritik dari sejumlah pihak atas temuan tersebut. Namun, ia tetap menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, termasuk dalam konflik bersenjata. 
 
Selain menyelidiki situasi di Gaza, komisi di bawah kepemimpinannya turut menerbitkan laporan mengenai kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober 2023. 
 
Nobel Perdamaian untuk Keadilan Internasional 
 
 
Penganugerahan Nobel Perdamaian 2026 kepada Navi Pillay menyoroti hubungan antara penegakan hukum dan upaya menjaga perdamaian. Penghargaan tersebut diberikan ketika lembaga peradilan internasional menghadapi tekanan dan kritik dari sejumlah negara. Dalam konteks itu, perjalanan Navi Pillay menjadi perhatian karena ia telah bekerja di berbagai lembaga yang menangani perkara pelanggaran HAM dan kejahatan internasional. 
 
Navi Pillay menerima kabar kemenangannya ketika menghadiri Forum Nuremberg di Jerman, sebuah forum yang membahas hukum internasional di kota tempat berlangsungnya pengadilan terhadap para penjahat perang Nazi setelah perang Dunia II. 
Editor: Bintang Pradewo
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