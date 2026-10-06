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Rian Alfianto
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.53 WIB

Temuan Awal Investigasi Ungkap Pelaku Ingin Jatuhkan FlyDubai ke Bandara Ben Gurion

Ilustrasi pesawat Flydubai. (Al-Jazeera). - Image

Ilustrasi pesawat Flydubai. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Temuan awal investigasi mengarah pada dugaan bahwa Hamam Al-Hammani, kopilot FlyDubai berniat menjatuhkan pesawat ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. 

Dugaan itu kini menjadi salah satu fokus penyelidikan, bersamaan dengan pertanyaan bagaimana Al-Hammani bisa kembali berada di kokpit meski sebelumnya telah ditandai sebagai risiko keamanan.

Dugaan tersebut disampaikan dua pejabat senior Amerika Serikat dan seorang sumber Israel yang mengetahui penyelidikan. Jika terbukti, insiden ini bukan sekadar upaya mengambil alih kendali pesawat, tetapi diduga merupakan percobaan serangan yang berpotensi menewaskan seluruh penumpang dan awak.

Al-Hammani merupakan warga negara Oman. Menurut pejabat intelijen dan penegak hukum senior yang dikutip ABC News, Oman Air sebelumnya telah menandainya sebagai risiko keamanan.

Dia bahkan disebut pernah berstatus sebagai kopilot trainee di maskapai tersebut pada 2024 sebelum ditangguhkan karena kepemilikan materi ekstremis.

Dalam investigasi awal, status Al-Hammani sebelumnya menjadi salah satu bagian penting dalam penyelidikan. Aparat kini berupaya mengetahui bagaimana seseorang yang pernah dinilai memiliki risiko keamanan kemudian dapat bekerja untuk FlyDubai.

Penyelidik juga mencoba mengurai proses yang membuat Al-Hammani akhirnya berada di posisi first officer dalam penerbangan menuju Israel.

Pertanyaan tersebut menjadi krusial karena penerbangan FlyDubai 1073 membawa penumpang dari Dubai menuju Israel. Dengan posisi di kokpit, Al-Hammani memiliki akses langsung terhadap kendali pesawat.

FlyDubai mengatakan pihaknya masih menunggu proses investigasi resmi berjalan.

"Kami menyadari bahwa ada banyak pertanyaan pada tahap ini; namun, keadaan seputar insiden tersebut masih dalam penyelidikan," kata FlyDubai dalam pernyataan kepada ABC News, Sabtu lalu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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