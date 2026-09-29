12 Orang Tewas dalam Serangan Geng Bersenjata Kokorat San Ras di Haiti

Polisi menghadapi geng senjata Haiti.( Ralph Tedy Erol/Reuters)

JawaPos.com - Sekitar 12 orang tewas dalam serangan oleh anggota geng Kokorat San Ras di wilayah Gros-Morne di Haiti utara. Hal ini terjadi setelah operasi kontingen internasional digelar di lokasi tersebut.

Menurut laporan surat kabar Nouvelliste, seperti dikutip Sputnik pada Selasa, serangan itu terjadi setelah operasi oleh Pasukan Penumpas Geng (GSF) multinasional di wilayah tersebut.

Dilansir dari Antara, selama operasi berlangsung, tiga orang yang diduga sebagai anggota geng mengalami luka tembak, kata seorang sumber setempat kepada surat kabar tersebut.

Haiti dilanda krisis politik berkepanjangan sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli 2021.

Di tengah lemahnya lembaga negara tersebut, sejumlah wilayah yang luas, termasuk kawasan ibu kota dan terminal bahan bakar, telah jatuh di bawah kendali geng-geng bersenjata.

GSF, yang mulai dikerahkan sejak Mei, saat ini berisi lebih dari 1.000 personel dan ditargetkan bertambah hingga 5.500 personel pada Desember.