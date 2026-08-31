Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.29 WIB

CENTCOM Klaim Serangan ke Iran Guna Cegah Penebaran Ranjau di Selat Hormuz

Ilustrasi: Komando Pusat AS (CENTCOM) meluncurkan Operasi Epic Fury dari Tampa, Florida, atas arahan Presiden AS (28/02/2026). )ANTARA/US CENTCOM/Handout - Anadolu AGency / pri).

JawaPos.com - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim bahwa serangan terbarunya terhadap Iran bertujuan untuk mencegah pasukan Iran menebarkan ranjau di Selat Hormuz.

Dilansir dari Antara, Senin (31/8), sebelumnya, kantor berita Fars melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di Pulau Larak, Iran, yang berada di Selat Hormuz.

"Pasukan AS melakukan tindakan terbatas dan presisi terhadap pasukan IRGC yang melakukan penebaran ranjau dan menimbulkan ancaman langsung di Selat Hormuz," kata CENTCOM di X.

Komando tersebut mengklaim serangan itu bertujuan untuk melindungi pelayaran komersial dan menjamin kelancaran arus perdagangan.

Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan dengan mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa AS diduga menyerang peluncur rudal Iran di Pulau Larak.

Selanjutnya, Press TV melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan rudal ke kapal-kapal AS di Selat Hormuz serta ke pangkalan-pangkalan militer AS di Asia Barat.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Iran Menolak Rencana Prancis Ikut Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz - Image
Internasional

Iran Menolak Rencana Prancis Ikut Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz

Selasa, 30 Juni 2026 | 14.34 WIB

Ada Ranjau di Selat Hormuz, Menlu Iran Minta Kapal yang Melintas Lapor Teheran - Image
Internasional

Ada Ranjau di Selat Hormuz, Menlu Iran Minta Kapal yang Melintas Lapor Teheran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 05.02 WIB

CENTCPM: Pasukan AS dan Arab Saudi Serang Kelompok yang Didukung Iran di Irak - Image
Internasional

CENTCPM: Pasukan AS dan Arab Saudi Serang Kelompok yang Didukung Iran di Irak

Kamis, 30 Juli 2026 | 00.37 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore