CENTCOM Klaim Serangan ke Iran Guna Cegah Penebaran Ranjau di Selat Hormuz

Ilustrasi: Komando Pusat AS (CENTCOM) meluncurkan Operasi Epic Fury dari Tampa, Florida, atas arahan Presiden AS (28/02/2026). )ANTARA/US CENTCOM/Handout - Anadolu AGency / pri).

JawaPos.com - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim bahwa serangan terbarunya terhadap Iran bertujuan untuk mencegah pasukan Iran menebarkan ranjau di Selat Hormuz.

Dilansir dari Antara, Senin (31/8), sebelumnya, kantor berita Fars melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di Pulau Larak, Iran, yang berada di Selat Hormuz.

"Pasukan AS melakukan tindakan terbatas dan presisi terhadap pasukan IRGC yang melakukan penebaran ranjau dan menimbulkan ancaman langsung di Selat Hormuz," kata CENTCOM di X.

Komando tersebut mengklaim serangan itu bertujuan untuk melindungi pelayaran komersial dan menjamin kelancaran arus perdagangan.

Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan dengan mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa AS diduga menyerang peluncur rudal Iran di Pulau Larak.

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