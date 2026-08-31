IRGC Bersumpah Akan Balas Serangan AS di Pulau Larak

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan serangan Amerika Serikat ke Pulau Larak di Iran selatan telah menewaskan dan melukai beberapa pejuang serta warganya. Atas serangan itu, Teheran pun bersumpah akan memberikan balasan dan hukuman bagi agresor.

Dilansir dari Antara pada Senin (31/8), dalam sebuah pernyataan pada Minggu (30/8), departemen hubungan masyarakat IRGC menuduh AS telah melakukan serangan agresif terhadap pulau yang terletak di provinsi Hormozgan selatan tersebut.

“Musuh Amerika-Zionis, yang sekali lagi didorong oleh ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalah internalnya serta merosotnya kredibilitas mereka di antara negara-negara di kawasan, dan dalam upaya untuk menghidupkan kembali peran jahatnya … telah melakukan aksi agresi yang menargetkan Pulau Larak yang menewaskan dan melukai sejumlah pejuang serta warga kami,” katanya

Sebelumnya, kantor berita Fars melaporkan bahwa warga setempat mengaku mendengar ledakan di dekat Pulau Larak, meskipun lokasi pasti dan penyebabnya pada awalnya belum jelas.

Kantor berita Tasnim menyebutkan bahwa informasi awal menunjukkan adanya serangan drone yang menargetkan suatu lokasi di pulau tersebut.