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Antara
Senin, 31 Agustus 2026 | 18.59 WIB

Balasan Serangan, Iran Gempur Pasukan Amerika Serikat di Yordania

Ilustrasi rudal Iran serang pangkalan militer AS di negara teluk. (AFP via Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi rudal Iran serang pangkalan militer AS di negara teluk. (AFP via Al-Jazeera)

JawaPos.com - Pasukan bersenjata Iran dilaporkan melancarkan serangan terhadap posisi militer Amerika Serikat di Yordania, menurut laporan media Rusia RIA Novosti yang mengutip sumber pejabat AS kepada Fox News.

Tidak ada kerusakan signifikan hingga saat ini, dan hampir seluruh rudal berhasil dicegat sejauh ini, ungkap saluran berita tersebut.

Dilansir dari Antara pada Senin (31/8), sebelumnya, Press TV melaporkan bahwa Iran telah melepaskan tembakan rudal ke pangkalan-pangkalan militer AS di Asia Barat, serta kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz.

Selain itu, jurnalis Axios melaporkan dengan mengutip seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya bahwa AS telah melancarkan serangan, yang diduga menyasar peluncur rudal Iran di Pulau Larak.

AS dan Israel mulai menyerang target-target di Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman mengenai penghentian permusuhan, tetapi tidak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melepaskan serangan. Konflik tersebut hingga kini masih belum terselesaikan.

Editor: Kuswandi
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