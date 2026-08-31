Banjir Bandang Grand Canyon AS Tewaskan Satu Orang, 15 Hilang

JawaPos.com - Banjir bandang yang menerjang Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat menewaskan satu orang dan membuat 15 orang dinyatakan mungkin hilang atau belum diketahui keberadaannya.

Evakuasi udara terus dilakukan setelah banjir menghantam kawasan perkemahan dan jalur pendakian pada Sabtu (29/8).

Layanan Taman Nasional Grand Canyon (NPS) menyatakan satu orang telah ditemukan dari sungai di dalam kawasan taman pada Minggu. Identitas korban belum diumumkan.

Sementara itu, 15 orang masih masuk daftar hilang setelah banjir bandang menerjang koridor Bright Angel Creek.

NPS meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan pendaki atau backpacker yang berada di koridor Bright Angel Creek pada 29 Agustus, maupun pemegang reservasi perkemahan di kawasan terdampak, segera memberikan informasi kepada Investigative Services Branch (ISB).

Sebelumnya, petugas sempat menyebut lebih dari 20 orang hilang dalam peristiwa ini.

Sebanyak 62 orang telah dievakuasi melalui jalur udara dari Phantom Ranch dan bagian bawah North Kaibab Trail yang terdampak banjir, dilansir via ABC7 News.

Para pengungsi dibawa ke Maswik Lodge Cafeteria di South Rim. Palang Merah Amerika turut mengoordinasikan bantuan bagi para korban terdampak.

Sementara itu, banjir yang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat pada Sabtu (29/8) itu tidak hanya mengancam keselamatan pengunjung, tetapi juga merusak infrastruktur penting di dasar Grand Canyon.

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