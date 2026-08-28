Sempat Dirawat, Raja Norwegia Harald V Wafat di Usia 89 Tahun

Raja Harald V dari Norwegia. (NTB/Heiko Junge via REUTERS)
JawaPos.com - Rakyat Norwegia berduka setelah Raja Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun, Jumat (28/8) waktu setempat. Ia wafat di Rumah Sakit Nasional di Oslo pada pukul 06.35 waktu setempat, setelah sebelumnya sempat dirawat karena kondisi kesehatannya yang memburuk.
Kabar duka tersebut disampaikan Istana Kerajaan Norwegia. Kepergian Harald sekaligus menandai berakhirnya salah satu era terpanjang dalam sejarah monarki modern Norwegia. Ia naik takhta pada 21 Januari 1991, menggantikan ayahnya, Raja Olav V.
Selama lebih dari tiga dekade bertakhta, Harald dikenal sebagai raja yang dekat dengan rakyat dan berperan dalam memodernisasi institusi kerajaan. Ia juga menjadi simbol persatuan nasional di tengah berbagai perubahan sosial dan politik Norwegia.
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menyampaikan duka mendalam atas kepergian sang raja.
“Seluruh bangsa sedang berduka dan rakyat Norwegia kini diliputi rasa terima kasih yang mendalam atas kehidupan panjang yang diabdikan untuk Norwegia,” kata Store, dilansir ABC News.
Store menilai Harald menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap rakyat Norwegia selama lebih dari tiga dekade menjalankan tugas sebagai raja.
Harald juga dikenal teguh mempertahankan komitmennya untuk menjalankan tugas hingga akhir hayat. Setelah Ratu Denmark Margrethe II turun takhta pada 2024, Harald kembali mengingat sumpah yang pernah diucapkannya ketika naik takhta.
“Sumpah itu berlaku seumur hidup,” ujarnya.
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