Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 19.20 WIB

Lagi, Korban Tewas Gempa Bumi di Venezuela Bertambah jadi 2.954 orang

Ilustrasi gempa bumi. (Freepik) - Image

Ilustrasi gempa bumi. (Freepik)

JawaPos.com  - Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan, jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Venezuela utara bulan lalu bertambah menjadi 2.954 orang. Sementara 16.592 orang lainnya terluka. 

Dilansir dari Antara, Minggu (5/7), menurut kementerian, sejauh ini 6.462 orang telah diselamatkan setelah gempa yang memengaruhi 856 bangunan, di mana 190 bangunan di antaranya roboh.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa sebanyak 3.281 petugas penyelamat internasional dikerahkan di daerah yang terkena gempa, sementara Caracas menempatkan 29.567 personel untuk upaya bantuan.

Tim penyelamat tetap ditempatkan di daerah yang paling parah terdampak untuk memastikan keselamatan publik dan mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Menurut Survei Geologi AS (USGS), pada 24 Juni, dua gempa bumi dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda negara Amerika Selatan tersebut, dengan selang waktu 39 detik.

Kementerian mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 942 gempa susulan.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Korban Tewas Dua Gempa Besar di Venezuela jadi 920 orang - Image
Internasional

Korban Tewas Dua Gempa Besar di Venezuela jadi 920 orang

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.16 WIB

Korban Tewas Gempa Venezuela Diperkirakan jadi 235 Orang, Ribuan Terluka dan Banyak Masih Tertimbun - Image
Internasional

Korban Tewas Gempa Venezuela Diperkirakan jadi 235 Orang, Ribuan Terluka dan Banyak Masih Tertimbun

Jumat, 26 Juni 2026 | 16.37 WIB

Analisis Ahli soal Gempa Venezuela: Mirip Perulangan Sejarah 200 Tahun Lalu - Image
Internasional

Analisis Ahli soal Gempa Venezuela: Mirip Perulangan Sejarah 200 Tahun Lalu

Senin, 29 Juni 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore