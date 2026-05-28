Langgar Kesepakatan Gencetan Senjata, Teheran Kecam Serangan AS

Ilustrasi serangan AS ke Iran terekam kamera. (Platform X)
JawaPos.com - Iran mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas di Iran Selatan, serta menuduh Washington berulang kali melanggar gencatan senjata dan mengancam negara-negara di kawasan, menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Kamis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan serangan AS di dekat Bandar Abbas, yang dilakukan pada Kamis dini hari, merupakan "pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Baghaei mengatakan Dewan Keamanan PBB berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dengan meminta pertanggungjawaban AS atas atas agresi yang telah dilancarkan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran.
Dia juga menuduh Washington terus menerus melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April, dengan menyebutkan serangan terhadap kapal dagang di wilayah Teluk dan perairan internasional, serta serangan udara baru-baru ini di Iran selatan.
Juru bicara tersebut menekankan tekad Iran untuk mengambil "semua tindakan yang diperlukan" untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
Baghaei juga mengecam apa yang digambarkannya sebagai retorika mengancam oleh pejabat AS terhadap Iran dan beberapa negara regional, sambil menyatakan solidaritas terhadap Oman.
Dia mengatakan ancaman "penghancuran" negara anggota PBB, seperti Oman, yang telah memainkan peran konstruktif dan bertanggung jawab dalam upaya perdamaian regional dan mediasi diplomatik, merupakan normalisasi berbahaya dari "pelanggaran hukum dan intimidasi" dalam hubungan internasional.
Sebelumnya pada Kamis, seorang pejabat AS mengatakan kepada Anadolu bahwa pasukan AS telah menembak jatuh empat drone Iran di dekat Selat Hormuz dan menyerang stasiun kontrol darat Iran di Bandar Abbas yang diduga sedang bersiap untuk meluncurkan drone lain.
Pejabat tersebut menggambarkan tindakan AS sebagai "terukur" dan "murni defensif," mengatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata.
Sebagai tanggapan atas serangan AS, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan telah menargetkan pangkalan udara AS di Kuwait sebagai pembalasan atas apa yang digambarkannya sebagai serangan udara Amerika di dekat Bandara Bandar Abbas.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat