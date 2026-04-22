Iran Siaga 100 Persen, Ancam Serang Balik Jika AS Bertindak

Ilustrasi Iran terjunkan pasukan elitnya jaga kawasan sekitar teluk Persia. (Platform X)
JawaPos.com - Militer Iran mengatakan pada bahwa mereka akan segera menyerang target yang telah ditentukan jika Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap negara itu.
Seperti dilansir dari Anadolu, peringatan itu disampaikan dalam pernyataan Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, menyusul apa yang ia sebut sebagai ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump dan komandan militer Amerika.
“Pasukan kami yang cakap dan kuat telah lama berada dalam keadaan siaga 100 persen dan siap serta siaga untuk menyerang,” kata Zolfaghari.
Ia menambahkan bahwa jika terjadi agresi dan tindakan apa pun terhadap Republik Islam Iran. Maka negaranya akan menindak tegas.
“Pasukan Iran akan segera dan dengan kuat menyerang target yang telah ditentukan,” jelasnya.
Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan bahwa AS akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran menyusul permintaan dari pejabat Pakistan dan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.
Baca Juga:Wisata Waterpark Baru, Berkonsep Tematik Pertama di Indonesia, Terinspirasi Snack saat Kecil
Trump mengatakan dia telah mengarahkan militer AS untuk mempertahankan blokade dan memperpanjang gencatan senjata sampai Teheran menyerahkan apa yang disebutnya sebagai "proposal terpadu.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara