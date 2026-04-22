Iran Siaga 100 Persen, Ancam Serang Balik Jika AS Bertindak

JawaPos.com - Militer Iran mengatakan pada bahwa mereka akan segera menyerang target yang telah ditentukan jika Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap negara itu.

Seperti dilansir dari Anadolu, peringatan itu disampaikan dalam pernyataan Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, menyusul apa yang ia sebut sebagai ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump dan komandan militer Amerika.

“Pasukan kami yang cakap dan kuat telah lama berada dalam keadaan siaga 100 persen dan siap serta siaga untuk menyerang,” kata Zolfaghari.

Ia menambahkan bahwa jika terjadi agresi dan tindakan apa pun terhadap Republik Islam Iran. Maka negaranya akan menindak tegas.

“Pasukan Iran akan segera dan dengan kuat menyerang target yang telah ditentukan,” jelasnya.

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan bahwa AS akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran menyusul permintaan dari pejabat Pakistan dan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku.