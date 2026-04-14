Menteri Energi AS Chris Wright Prediksi Beberapa Pekan ke Depamn Harga Minyak Dunia segera Memuncak

Harga minyak mentah dunia diramalkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright akan memuncak dalam beberapa pekan ke depan. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com-Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan di Washington, Senin (13/4), bahwa harga minyak dapat mencapai puncaknya dalam beberapa pekan mendatang karena gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz yang mendorong biaya energi lebih tinggi.
"Kita akan melihat harga energi akan tetap tinggi, dan mungkin bahkan melonjak, sampai kami mendapatkan lalu lintas kapal yang signifikan melalui Selat Hormuz," kata Wright dalam konferensi Semafor World Economy.
Dia menambahkan bahwa puncak harga itu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, seiring dengan terganggunya pasokan energi global akibat konflik yang berlangsung.
Menurut Wright, tekanan harga baru akan mereda setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran berakhir dan aliran energi kembali berjalan. Namun, dia mengingatkan penurunan harga nantinya tidak akan terjadi dengan cepat, meskipun distribusi energi mulai kembali normal. "Presiden (Donald Trump) tahu sejak awal bahwa jika aliran energi diganggu dalam jangka pendek, maka itu akan mendorong harga energi naik," tambahnya.
Harapan untuk mencapai penurunan harga dengan cepat adalah hal yang tidak realistis. "Pada musim panas nanti, itu adalah jangka waktu yang agresif," kata Wright.
Pasar minyak melonjak sejak konflik antara AS-Israel melawan Iran pecah pada akhir Februari lalu, hingga berdampak pada akses pelayaran di Selat Hormuz. Sebagai respons, AS mempertimbangkan langkah militer di kawasan tersebut setelah upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik gagal dan sempat ada gencatan senjata sementara.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan langkah pengamanan akan diterapkan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk. (*)
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026