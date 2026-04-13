Trump Sesumbar Militer AS Mampu Lumpuh Infrastruktur Energi Iran dalam Sehari!

Presiden AS Donald Trump. (NewsWeek)
JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Ahad (12/4) mengatakan militernya bisa melumpuhkan infrastruktur energi Iran dalam satu hari.
"Saya bisa menghancurkan Iran dalam sehari. Saya bisa menjatuhkan satu fasilitas dalam satu jam. Saya bisa menghancurkan seluruh sektor energi mereka, termasuk semua pembangkit listriknya," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.
Ia menambahkan bahwa Iran harus membangun kembali infrastruktur listriknya dari awal jika serangan tersebut terjadi. AS juga siap menghancurkan jembatan-jembatan di Iran, katanya.
Trump juga mengumumkan rencana blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk menutup akses ke jalur tersebut bagi semua kapal tanpa pengecualian.
Ia menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk melacak dan mencegat kapal yang membayar Iran untuk melintasi selat tersebut.
Baca Juga:Donald Trump Murka, Iran Dinilai Ingkar Janji karena Tolak Hentikan Ambisi Nuklir dan Picu Krisis Selat Hormuz
Wakil Presiden JD Vance, yang menjadi negosiator utama AS, mengatakan pada Ahad bahwa perundingan antara AS dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. (*)
