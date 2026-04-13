Presiden Iran Pezeshkian Sebut Pihaknya Siap Capai Kesepakatan yang Adil dengan AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera)
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan, negaranya siap mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil dengan Amerika Serikat. Kendati demikian, kepentingan nasional tetap menjadi garis batas dalam perundingan.
Hal itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu (12/4).
“Iran sepenuhnya siap untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan AS demi perdamaian dan keamanan jangka panjang di kawasan Timur Tengah,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi kepresidenan Iran di media sosial, dilansir dari Antara, Senin (13/4).
Ia menambahkan bahwa hak-hak rakyat Iran serta kepentingan strategis negara merupakan batas yang tidak bisa dilanggar dalam negosiasi dengan Washington.
Dalam pembicaraan tersebut, Pezeshkian juga memaparkan perkembangan dialog dengan AS, sambil menekankan bahwa hambatan terbesar menuju kesepakatan adalah “standar ganda” yang diterapkan Washington.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik