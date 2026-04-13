Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
13 April 2026, 13.58 WIB

Presiden Iran Pezeshkian Sebut Pihaknya Siap Capai Kesepakatan yang Adil dengan AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan, negaranya siap mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil dengan Amerika Serikat. Kendati demikian, kepentingan nasional tetap menjadi garis batas dalam perundingan.

Hal itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu (12/4).

“Iran sepenuhnya siap untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan AS demi perdamaian dan keamanan jangka panjang di kawasan Timur Tengah,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi kepresidenan Iran di media sosial, dilansir dari Antara, Senin (13/4).

Ia menambahkan bahwa hak-hak rakyat Iran serta kepentingan strategis negara merupakan batas yang tidak bisa dilanggar dalam negosiasi dengan Washington.

Dalam pembicaraan tersebut, Pezeshkian juga memaparkan perkembangan dialog dengan AS, sambil menekankan bahwa hambatan terbesar menuju kesepakatan adalah “standar ganda” yang diterapkan Washington.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore