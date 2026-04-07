Rian Alfianto
08 April 2026, 01.10 WIB

Trump Ancam 'Hancurkan Iran dalam Semalam', Ketegangan Memuncak Jelang Deadline AS

Trump ancam Iran bisa dihancurkan dalam semalam jika negosiasi gagal. (CNN)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman keras terhadap Iran dengan menyebut negara tersebut bisa 'dilenyapkan dalam satu malam' jika negosiasi yang sedang berlangsung gagal mencapai kesepakatan.

Dalam konferensi pers pada Senin (6/4) malam, Trump menyampaikan peringatan tajam di tengah meningkatnya ketegangan menjelang tenggat penting yang ditetapkan Washington.

“Seluruh negara itu bisa dihabisi dalam satu malam, dan malam itu mungkin saja besok malam,” ujar Trump dalam ancaman terbarunya.

Ancaman tersebut diperkuat oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang mengindikasikan eskalasi militer semakin besar.

“Hari ini akan menjadi volume serangan terbesar sejak hari pertama. Besok bahkan lebih besar dari hari ini,” katanya.

Peringatan ini muncul menjelang berakhirnya tenggat AS pada Selasa malam, di mana Washington menuntut Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Trump juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur vital Iran jika tidak ada kesepakatan.

Di sisi lain, Trump mengungkap operasi penyelamatan dramatis terhadap pilot militer AS yang ditembak jatuh oleh pasukan Iran. Menurutnya, pilot tersebut mengalami pendarahan hebat namun berhasil melintasi medan pegunungan dan menghubungi pasukan AS.

Operasi penyelamatan itu melibatkan 155 pesawat, termasuk empat pembom, 64 jet tempur, 48 pesawat tanker, dan 13 pesawat evakuasi. Trump juga menyebut adanya strategi pengalihan untuk mengecoh pasukan Iran.

Tak hanya itu, Trump turut mengancam akan memenjarakan pihak media yang membocorkan detail operasi tersebut.

“Kami akan menemukan pelakunya. Ini soal keamanan nasional. Orang yang menulis berita itu akan masuk penjara jika tidak mengungkap sumbernya,” tegasnya, seraya menyebut pembocor sebagai 'orang sakit'.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz - Image
Internasional

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

10 April 2026, 16.15 WIB

Rusia dan Tiongkok Gagalkan Resolusi PBB Tentang Selat Hormuz hingga Picu Ketegangan Global - Image
Internasional

Rusia dan Tiongkok Gagalkan Resolusi PBB Tentang Selat Hormuz hingga Picu Ketegangan Global

10 April 2026, 00.22 WIB

Oman Tolak Penerapan Tarif Tol di Selat Hormuz, Begini Alasannya - Image
Internasional

Oman Tolak Penerapan Tarif Tol di Selat Hormuz, Begini Alasannya

09 April 2026, 18.32 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

