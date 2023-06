Presiden AS Joe Biden Tersandung dan Jatuh di Acara Graduasi, Gedung Putih Beberkan Kondisinya

JawaPos.com - Presiden AS Joe Biden tersandung dan jatuh saat membagikan ijazah dalam acara wisuda Akademi Angkatan Udara AS di Colorado. Biden, yang merupakan presiden tertua di AS dibantu untuk berdiri kembali dan tampaknya tidak terluka.

Saat itu, Biden berdiri sekitar satu setengah jam. Kemudian dia berjalan untuk berjabat tangan dengan masing-masing 921 taruna yang lulus. Saat hendak melangkah, dia tersandung dan jatuh.

Direktur Komunikasi Gedung Putih Ben LaBolt mengatakan, sebelum insiden kondisi Biden baik-baik saja. "Ada karung pasir di atas panggung. Saat dia berjalan hendak berjabat tangan, dia tersandung," tulis Ben LaBolt, Direktur Komunikasi Gedung Putih, di Twitter.

Rekaman insiden menunjukkan bahwa Biden tampak menunjuk ke salah satu dari dua karung pasir yang digunakan untuk menopang teleprompter saat dia dibantu oleh seorang pejabat Angkatan Udara dan dua anggota dinas rahasia untuk bangun.

"Saya mendapat hadiah karung pasir," canda Biden yang tersenyum kepada wartawan saat dia tiba kembali di Gedung Putih beberapa saat kemudian usai insiden.

Usai tersandung, jatuh, dan bangun, Biden terlihat berjalan kembali ke tempat duduknya tanpa bantuan. Biden kemudian berlari kembali ke iring-iringan mobilnya saat upacara berakhir tak lama setelah insiden itu.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Biden merasa baik-baik saja dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Di sisi lain, para kritikus mengatakan Biden terlalu tua untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas pemilih AS mengkhawatirkan usia Biden yang telah lanjut. Biden akan berusia 82 tahun pada awal masa jabatan kedua jika dia menang.

Biden telah mengalami sejumlah insiden. Selain tersandung, Biden sempat jatuh dari sepeda, dan terpeleset saat menaiki tangga pesawat Air Force One. Tentu saja ini menambah kekhawatiran publik akan kondisinya yang memang telah lanjut usia.

Biden sendiri menjalani pemeriksaan fisik terakhir pada Februari 2023. Dokter Gedung Putih Dr Kevin O'Connor mengatakan bahwa Biden dalam kondisi fit saat itu. "Presiden Biden tetap fit untuk bertugas, dan sepenuhnya bisa melaksanakan semua tanggung jawab tanpa pengecualian atau akomodasi apa pun," sebut Dr Kevin O'Connor.

Dr O'Connor menambahkan bahwa Biden berjalan dengan gaya yang kaku sebagian besar disebabkan oleh keausan pada tulang belakang dan kerusakan saraf di kakinya. Tapi, kondisinya tidak berubah dari kondisi fisik sebelumnya pada November 2021.

Biden juga bukan Presiden AS pertama yang tersandung dan jatuh dalam sebuah acara dan ditayangkan langsung. Presiden Barack Obama tersandung saat menaiki tangga pada sebuah acara tahun 2012. Sementara Presiden Gerald Ford jatuh dari tangga pesawat Air Force One pada tahun 1975.