Rayakan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea dan Indonesia Lewat K-Insurance New Vision Forum

JawaPos.com – Perusahaan asuransi jiwa terbesar kedua di Korea Selatan yang pertama beroperasi di Indonesia, Hanwha Life, bersama Samsung Fire & Marine Insurance dan KB General Insurance mengadakan acara K-Insurance New Vision Forum. Ajang ini digelar pada 12 Mei 2023 di Hotel St. Regis Jakarta. Gelaran bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral Korea dan Indonesia dalam sektor keuangan, serta menjadi bentuk komitmen sinergi pemerintah dan perusahaan dalam pertumbuhan industri asuransi dan sektor keuangan di Indonesia.



“Perusahaan asuransi Korea mendeklarasikan nilai-nilai persaingan yang sehat, perlindungan konsumen dan memperkuat inklusi keuangan. Ke depannya, perusahaan asuransi Korea akan terus memberikan solusi efektif dan layanan terpercaya kepada nasabah, mendorong kerja sama dengan komunitas lokal, serta membangun industri asuransi yang berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan asuransi Korea telah menjadi bagian erat dari masyarakat Indonesia, bukan tamu yang hanya datang sebentar," sebut CEO Hanwha Life Korea, Yeo Seung-Joo.

“K-Insurance New Vision Forum yang mengambil tema Together and Further with K-Insurance dengan nilai-nilai persaingan sehat, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan ini diadakan untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Korea dan Indonesia (1973-2023). Tahun 2023 juga menandai 10 tahun Hanwha Life melindungi masyarakat Indonesia. Hanwha Life adalah asuransi jiwa Korea pertama yang beroperasi di Indonesia, sekaligus satu-satunya perusahaan asuransi Korea di Indonesia yang memiliki lini bisnis asuransi jiwa dan asuransi umum," jelas CEO Hanwha Life Indonesia, Steven Namkoong.

Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 24 Oktober 2013, dan masuk dalam daftar 15 Asuransi Jiwa Terbaik dan Terkuat Indonesia 2023 dari CNBC Indonesia Ratings. Hanwha Life merupakan anak perusahaan dari Hanwha Group, top 10 konglomerasi besar (chaebol) Korea yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 (Rank 306 pada 2022) dan Forbes Global 2000 (Rank 708 pada 2022).



K-Insurance New Vision Forum menjadi salah satu agenda dari K-Finance Week in Indonesia 2023. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pimpinan dari industri asuransi.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Duta Besar Korea untuk Indonesia Lee Sang-Deok, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, Gubernur Financial Supervisory Service (FSS) Korea Lee Bok-Hyun, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dan Anggota Dewan Komisioner OJK Indonesia Ogi Prastomiyono, CEO Samsung Fire & Marine Insurance Korea Hong Won-Hak, CEO KB General Insurance Korea Kim Ki-Hwan, dan CEO Hanwha Life Korea Yeo Seung-Joo bersama jajaran manajemen Hanwha Life Indonesia.