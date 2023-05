Berdampak Buruk, AS Kenakan Pajak Listrik 30 Persen Lebih Tinggi untuk Penambang Kripto

JawaPos.com - Pemerintahan - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden berencana mengenakan pajak 30 persen atas listrik yang digunakan oleh operasi penambangan mata uang kripto. Gedung Putih bahkan telah memasukkan proposal tersebut ke dalam rencana anggarannya untuk tahun fiskal 2024.

Dalam postingan blog di situs Gedung Putih, pemerintah telah secara resmi memperkenalkan cukai Energi Pertambangan Aset Digital atau DAME. Itu menjelaskan bahwa mereka ingin mengenakan pajak pada perusahaan cryptomining, karena mereka tidak membayar "biaya penuh yang mereka bebankan pada orang lain", yang meliputi pencemaran lingkungan dan harga energi yang tinggi.

"Penambangan kripto memiliki dampak negatif pada lingkungan," lanjut pernyataan Gedung Putih. Selain itu, aktivitas penambangan kripto juga dinilai menyebabkan "polusi" secara tidak proporsional pada lingkungan berpenghasilan rendah dan komunitas kulit berwarna.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa konsumsi listrik yang sering berubah-ubah dari operasi tersebut dapat menaikkan harga listrik untuk orang-orang di sekitar mereka dan menyebabkan gangguan layanan.

Selanjutnya, perusahaan listrik lokal mengambil risiko jika mereka memutuskan untuk meng-upgrade peralatan mereka untuk membuat layanan mereka lebih stabil, karena penambang dapat dengan mudah pindah ke lokasi lain, bahkan ke luar negeri.

Bukan rahasia lagi bahwa proses menambang cryptocurrency atau aset kripto menggunakan listrik dalam jumlah besar. Pada bulan April, The New York Times menerbitkan laporan yang merinci kekuatan yang digunakan oleh 34 penambang Bitcoin skala besar di AS yang telah diidentifikasi.

Rupanya, hanya 34 operasi itu saja yang menggunakan jumlah listrik yang sama dengan tiga juta rumah tangga di negara itu. The Times menjelaskan bahwa sebagian besar penambangan Bitcoin terjadi di Tiongkok hingga tahun 2021 ketika negara tersebut melarangnya, menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin baru.

Di AS, Gubernur New York Kathy Hochul juga menandatangani undang-undang yang membatasi penambangan crypto di negara bagian tahun lalu. Laporan sebelumnya memperkirakan konsumsi listrik yang terkait dengan Bitcoin saja lebih dari beberapa negara, termasuk Argentina, Norwegia dan Belanda .

Sementara seperti yang dicatat Yahoo News ada industri lain, seperti manufaktur baja, yang juga menggunakan listrik dalam jumlah besar tetapi tidak dikenai pajak untuk konsumsi energinya.

Dalam posting-annya, pemerintah mengatakan bahwa cryptomining "tidak menghasilkan keuntungan ekonomi lokal dan nasional yang biasanya terkait dengan bisnis yang menggunakan jumlah listrik yang sama."

Jika usulan itu menjadi Undang-undang, pemerintah akan mengenakan cukai secara bertahap. Ini akan dimulai dengan menambahkan pajak 10 persen untuk penggunaan listrik penambang di tahun pertama, 20 persen di tahun kedua dan kemudian 30 persen dari tahun ketiga dan seterusnya.