Anak-Anak Muda Indonesia Turut Berkontribusi dalam Y7 Summit 2023, Forum Diskusi Generasi Muda Negara Maju

JawaPos.com-Indonesia memang bukan merupakan anggota G7 yang diisi negara-negara maju di dunia. Kendati demikian, Indonesia memiliki perwakilan dalam pertemuan antara delegasi negara-negara tersebut. Kegiatan yang dimaksud adalah Y7 Summit 2023 yang berlangsung pada 7 hingga 13 April 2023 di Hiroshima, Jepang.

Y7 Summit sendiri adalah forum diskusi antara generasi muda (youth) yang berasal dari negara-negara anggota G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Italia, dan tuan rumah Jepang. Peran perwakilan Indonesia dalam Y7 Summit 2023 tersebut adalah sebagai observer dalam lima isu yang didiskusikan dalam forum tersebut.

Perwakilan dari Indonesia adalah Anastasya Jesslyn Hartono Salim (observer untuk track digital transformation and innovation), Angelo Wijaya (observer untuk track Climate and Environment), Angel Berlian Fonataba (observer untuk track economic resilience), Anthony Paulo Sunjaya (observer untuk track Global Health and Happiness), serta Sherly Budiman (observer untuk track digital transformation and innovation).

Angelo yang berbgabung dalam track Climate and Envireontment yang diikutinya,, turut mengingatkan negara-negara maju agar terus berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang.

Dia menuturkan, negara-negara G7 memiliki komintmen untuk menggelontorkan dana bagi aksi iklim sebesar USD 100 miliar. Di sisi lain, dia menambahkan, bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, transisi energi tak segampang seperti yang terjadi di negara-negara maju. ’’Di negara berkembang transisi energi tidak sekadar misalnya, menutup power plant. Tapi masih ada banyak masalah kompleks yang harus dihadapi,’’ ucapnya dalam wawancara melalui konferensi video.

Kemudian, Anthony yang menjadi observer untuk track Global health and Happiness menuturkan, salah satu yang ingin didorongnya adalah kesehatan untuk perempuan dan kelompok minoritas. ’’Kami juga memberikan kontribusi ide-ide dalam setiap kegiatan yang kami ikuti,’’ terang dia.

Angel yang bergabung dalam track Economic Resilience menyatakan, apa yang didapatnya selama mengikuti Y7 Summit di Jepang akan dibawanya ke Indonesia sebagai bahan untuk berkontribusi kepada tanah air. Terutama bagi daerah asalnya di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. ’’Saya tidak ingin pengetahuan ini hanya berhenti di kami saja. Mei nanti akan ada diseminasi hasil Y20 dan Y7. Harapannya bisa membantu untuk membangun SDM di Indonesia, terutama di Papua, yang selama ini memang lebih tertinggal dibandingkan dengan tempat lainnya di Indonesia,’’ urainya.

Kemudian, Angelo menyatakan, bahwa kendati mereka hanya berperan sebagai observer, kendati demikian, mereka ikut berkontribusi besar bagi hasil akhir dari Y7 tersebut. ’’Kami memang hanya observer, namun kami juga berperan untuk merumuskan berbagai rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah Jepang dan para pemimpin negara-negara G7,’’ ungkap Angelo.

Mereka bertiga pun menyatakan kebanggannya bisa mewakili Indonesia, dan bangga bahwa suara Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua ASEAN sangat diperhatikan oleh para perwakilan dari negara-negara maju. (*)