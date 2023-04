Minyak Jatuh Ketika Kekhawatiran Suku Bunga Naik Imbangi Pasokan Ketat

JawaPos.com - Harga minyak lebih rendah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah naik selama tiga minggu berturut-turut, karena kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut yang dapat mengekang permintaan mengimbangi prospek pasar yang lebih ketat karena pemotongan pasokan dari produsen OPEC+.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, tergelincir 96 sen atau 1,19 persen, menjadi USD 79,74 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni merosot 94 sen atau 1,10 persen, menjadi ditutup di USD 84,18 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sebagian besar pelaku pasar energi masih menunggu sampai mereka mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang prospek pertumbuhan global, menurut Edward Moya, analis pasar senior di OANDA, pemasok layanan perdagangan daring multi-aset.

Baca Juga: Kejari Jaksel Pertimbangkan Vonis Pacar Mario Dandy dalam Waktu Sepekan

Ada banyak berita utama tetapi tidak ada yang menggerakkan minyak pada Senin (10/4/2023) karena harga tampaknya melayang di atas USD 80 per barel mengingat semua tantangan pasokan, kata Moya.

Mengingat pengurangan produksi sukarela oleh beberapa negara penghasil minyak dan meningkatnya ketegangan geopolitik, minyak akan mulai membangun level terendah pada USD 80,00 per barel dan bekerja menuju ujung atas USD 80,00 per barel dalam beberapa minggu mendatang, menurut Phil Flynn, analis senior di The PRICE Futures Group.

Flynn memperkirakan persediaan minyak mentah komersial AS menunjukkan peningkatan 1 juta barel minggu ini selain pertumbuhan persediaan bensin dan solar.

Selain itu, indeks dolar AS membukukan pertumbuhan yang solid pada Senin (10/4/2023), yang membebani harga aset dalam mata uang dolar AS.

Baca Juga: Kebakaran Manggarai, 5 Toko Hangus, 1 Orang Luka

Dolar AS naik setelah data pekerjaan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat, meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lainnya. Kekuatan dolar membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya dan dapat membebani permintaan.

"Kami melihat perdagangan minggu ini akan sangat dipengaruhi oleh data inflasi yang ditampilkan oleh IHK (Indeks Harga Konsumen) Rabu (12/4/2023) dan IHP (Indeks Harga Produsen) Kamis (13/4/2023) yang kemungkinan akan menghidupkan kembali momok suku bunga yang lebih tinggi yang dapat memperkuat dolar AS," kata Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates di Galena, Illinois.