Donald Trump Terjerat Kasus, Melania Menghilang, Spekulasi Liar Bermunculan

JawaPos.com – ’’Di mana Melania?’’. Pertanyaan itu kerap dilontarkan media maupun publik. Sejak Donald Trump mencalonkan diri sekali lagi sebagai presiden AS, Melania tak pernah terlihat. Pun demikian saat Trump menghadiri sidang dakwaannya di New York pada Selasa (4/4). Mantan first lady itu tidak menemani sang suami.

Padahal, banyak pihak berharap Melania hadir. Memberikan support untuk suaminya. Salah satunya Michael LaRosa, mantan juru bicara Jill Biden (istri Presiden AS Joe Biden).

’’Sebelum Trump muncul di ambang pintu, saya menahan napas. Menunggu untuk melihat apakah mantan ibu negara akan berada di sisinya, menggenggam tangannya, dan menunjukkan cinta serta dukungan tanpa syarat. Akan ada begitu banyak kekuatan dalam foto itu,’’ cuitnya.

Baca Juga: Ditangkap dan Ditahan, Donald Trump: AS Bakal Masuk Neraka!

Tidak munculnya Melania pun memunculkan spekulasi politik. Yakni, hubungan Trump dan Melania sedang tidak baik-baik saja. Saat Trump berpidato di kediamannya di Mar-a-Lago setelah menjalani sidang dakwaan, Melania juga tidak terlihat. Padahal, hampir semua anak dan menantu Trump datang. Bahkan, ayah Melania, Viktor Knavs, turut hadir.

Dalam pidatonya, Trump berterima kasih dan memuji anak-anaknya atas dukungan mereka. Namun, presiden ke-45 AS itu sama sekali tak menyebut nama Melania dalam pidato tersebut.

Baca Juga: Datangi Pengadilan, Donald Trump Ditangkap dan Ditahan dengan 34 Dakwaan

Sumber yang diwawancarai PageSix mengatakan, Melania dan anaknya dengan Trump, Barron, berusaha untuk tidak menonjolkan diri setelah dakwaan Trump itu. ’’Dia belum keluar untuk menghadiri acara-acara dan makan malam di Mar-a-Lago. Dia bertingkah seperti semuanya normal, tapi dia tidak bersosialisasi. Dia ingin jauh dari semua itu. Dia ingin melindungi Barron,’’ ujar sumber tersebut.

Sumber lain berkata pada majalah People, Melania menjalani hidupnya sendiri. Dia masih merasa bahagia di Mar-a-Lago dengan dikelilingi orang-orang yang mencintainya dan tak pernah membicarakan realitas atau hal buruk tentang Trump. Meski begitu, Melania disebut masih marah atas perselingkuhan sang suami.

Baca Juga: Persidangan Donald Trump Ketat, Tak Ada Siaran Langsung Lewat TV dan Radio

’’Dia tak ingin mendengar masalah uang tutup mulut itu. Dia tahu siapa suaminya dan menjaga hidupnya tetap ceria bersama keluarga dan beberapa teman dekatnya,’’ ucap sumber tersebut.

Pernyataan senada diungkapkan Stephanie Winston Wolkoff, mantan ajudan sekaligus teman dekat Melania. Dia memastikan Melania tidak meninggalkan Trump.

Menurut dia, Melania tinggal di menara gading penyangkalan. Sikap diamnya menjadi senjata untuk melindungi diri. ’’Tentu saja dia tahu tentang perselingkuhan Trump, dia tahu segalanya. Tapi, diamnya adalah bagian dari harga dirinya,’’ terangnya.

Baca Juga: Jepang Dilanda Resesi Seks, Angka Kelahiran Menurun Drastis, Ratusan Sekolah Tutup