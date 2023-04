Menlu Rusia Sebut Negaranya dengan Amerika Serikat Berada dalam Fase Perang yang Panas

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat (AS) saat ini berada di fase perang yang memanas karena Washington terus memasok senjata ke Ukraina.

"Kami benar-benar sedang dalam fase perang yang memanas karena orang-orang Nazi Ukraina sebagian besar sedang bertempur menggunakan senjata-senjata milik AS," kata Lavrov dalam wawancara bersama Rossiya 24 TV. "Pemerintah AS mengancam untuk memasok lebih banyak lagi sistem-sistem persenjataan jarak jauh dan mematikan," kata dia menambahkan.

Ketika ditanya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar AS yang baru meskipun pasokan senjata AS ke Ukraina menyebabkan panasnya hubungan kedua negara, Lovrov menganggap bahwa Moskow perlu menjaga hubungan dengan Washington. "Setidaknya kami masih punya harapan bahwa AS akan sadar dan melanjutkan dialog. Kita tunggu saja. Ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama," ujar dia.

Pada Rabu, Duta Besar AS untuk Rusia yang baru Lynne Tracy menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Putin dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Kremlin. (*)