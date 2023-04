Terjerat 34 Tuduhan Penipuan, Dakwaan Donald Trump Jadi Iklan Menu Bar

JawaPos.com – "Karma." Kata itu diunggah Yusef Salaam di akun Facebook-nya untuk mengomentari dakwaan pidana mantan Presiden AS Donald Trump.

Salaam adalah satu di antara lima korban salah tangkap kasus Central Park Five pada 19 April 1989 lalu.

Kala itu Trisha Meili yang tengah berolahraga di Central Park diperkosa, dipukuli, dan ditinggalkan begitu saja. Dia selamat, tapi tidak bisa mengingat pelakunya. Lima remaja kulit hitam dan Latin ditahan. Yaitu, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, dan Korey Wise.

Sehari setelah insiden tersebut, Trump beriklan satu halaman penuh. ’’Kembalikan hukuman mati. Bawa kembali polisi kami!’’ penggalan bunyi iklan Trump. Sejatinya, iklan tersebut tidak pernah secara eksplisit menyerukan hukuman mati terhadap pelaku kasus Central Park Five. Tapi, banyak pihak yang menduga arahnya ke sana.

Hukuman untuk lima pelaku serangan Central Park dibatalkan pada 2002 menyusul pengakuan dari pria berbeda yang diperkuat dengan bukti DNA. Kota New York akhirnya melakukan mediasi dan penyelesaian dengan lima korban salah tangkap itu. Namun, Trump melalui tulisannya di Daily News menyatakan bahwa Pemerintah Kota New York seharusnya tidak setuju dengan Central Park Five dan terus mencerca orang-orang tersebut.

Kini ketika Trump diadili, Salaam merilis pernyataan dalam format iklan tahun 1980-an satu halaman penuh seperti milik Trump dulu. ’’Kembalikan keadilan dan kejujuran. Membangun masa depan yang lebih cerah untuk Harlem,’’ bunyi penggalan iklan Salaam. Harlem adalah salah satu area di New York yang didominasi penduduk Afrika-Amerika.

Dakwaan terhadap Trump memang menuai banyak reaksi dari berbagai pihak. Ada yang menghujat, merayakan, atau bahkan memberi dukungan kepada Trump. Salaam hanya satu di antaranya.

Beberapa bar di Washington memanfaatkan dakwaan Trump untuk promosi menu mereka. Washington merupakan salah satu basis masa Demokrat. Misalnya, Midlands Beer Garden. Mereka memiliki promosi yang disebut ’’When it arraigns, we pour $5 drafts.’’ alias ’’Ketika didakwa, kami menuangkan tegukan USD 5 (Rp 74,7 ribu).’’ Tawaran minuman murah itu dimulai Selasa (4/4) pukul 15.00 atau pada hari Trump diadili.

Di restoran dan bar Fight Club yang memiliki menu Dark N’ Stormy Daniels, IndictMINT Julep dan Sad Boys Tea. Union Pub memilih menyajikan rum dengan nama Stormy Manhattan seharga USD 13 (0,000,00) atau setara Rp 194,5 ribu. Angka nol di dalam kurung hanya pemanis agar serupa dengan uang tutup mulut yang diberikan Trump ke Stormy Daniels, yaitu USD 130 ribu atau Rp 1,9 miliar. Restoran itu juga menyediakan menu taco dengan nama Tacopina Tuesday. Tacopina adalah salah seorang pengacara Trump.

Sidang Trump juga membuat julukannya sebagai perusak pernikahan menguat. Julukan itu sejatinya didapatkan Trump sejak dulu. Sebab, dia kerap tiba-tiba memberikan pidato di acara pernikahan orang yang digelar di lapangan golf miliknya. Kini lokasi sidangnya di Manhattan berseberangan dengan biro pernikahan yang berlokasi di Mahkamah Agung Negara Bagian New York. Akibatnya, area tersebut dipenuhi jurnalis dan para pendukung Trump.

’’Saya tidak menyadari itu (sidang Trump, Red) terjadi di sini. Lucu, tapi itu tidak akan merusak hari kami,’’ ujar Peter Don yang menikah dengan Monique Beckford Khalia bertepatan dengan sidang Trump.

Trump didakwa dengan 34 tuduhan penipuan dalam dakwaan setebal 16 halaman. Tuduhan itu terkait dengan pembayaran uang tutup mulut USD 130 ribu kepada Stormy Daniels agar tak membocorkan perselingkuhannya dengan Trump. Transfer dilakukan 12 hari sebelum Pemilu 2016 yang akhirnya dimenangi Trump. Masing-masing dakwaan hukuman maksimalnya adalah empat tahun penjara. Namun, jika dia terbukti bersalah, hakim dapat menghukum Trump dengan masa percobaan.