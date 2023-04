AS Diamuk Tornado, 26 Orang Tewas, Puluhan Lainnya Alami Luka-luka

JawaPos.com - Tornado yang memorak-porandakan Amerika Serikat menewaskan sedikitnya 26 orang serta melukai puluhan lainnya. Tornado itu menerjang bagian selatan dan barat tengah AS.

Badan Cuaca Nasional (NWS) mengatakan ada sebanyak 60 tornado dilaporkan dalam 24 jam terakhir di sejumlah area mencakup delapan negara bagian yaitu Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois, dan Wisconsin.

Tornado tercatat menewaskan sembilan orang di Tennessee, lima orang di Arkansas, tiga orang di Indiana, dan empat orang di Illinois, serta korban tewas lainnya akibat badai juga terdapat di Alabama dan Mississippi.

Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders menyatakan keadaan darurat di tengah peringatan badai hebat pada Sabtu (1/4) lalu.

Rumah-rumah dan perkantoran rusak parah, serta ribuan bangunan mengalami mati listrik di sejumlah wilayah yang dilanda topan dan badai.

NWS memastikan tornado yang melanda ibu kota Arkansas, Little Rock, masuk kategori EF3 "kelas atas" dengan kecepatan angin maksimum 164 mil per jam (265 kilometer per jam).

NWS telah mengeluarkan peringatan badai untuk wilayah Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana, dan Michigan.

Sebanyak 530 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik di sebagian wilayah AS, termasuk lebih dari 200 ribu keluarga di negara bagian Ohio, menurut laman PowerOutage.us, situs yang melacak listrik padam.

Cuaca buruk ini terjadi sepekan setelah serangkaian badai mematikan menghancurkan wilayah tenggara di mana sebuah tornado menewaskan setidaknya 26 orang di Rolling Fork, Mississippi.