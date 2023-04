Donald Trump Terdakwa, Segera Jalani Sidang Perdana, Dukungan jadi Capres Justru Menguat

JawaPos.com – Donald Trump bakal disidang pada Selasa (4/4). Mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu menjadi terdakwa kasus uang tutup mulut terhadap bintang film dewasa Stormy Daniels saat masa kampanye Pilpres 2016. Persidangan itu pun bakal mendapat penjagaan superketat dari Departemen Kepolisian New York (NYDP).

Sejak Trump ditetapkan dewan juri sebagai tersangka pada Jumat (31/3), sejumlah warga melakukan aksi dukungan di depan kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Jumlah pendukung Trump itu terbilang sedikit. Namun, bukan berarti saat hari H persidangan bakal sepi pendukung.

Insiden serangan di gedung Capitol pada 6 Januari 2021 menjadi bukti bahwa suami Melania itu memiliki pendukung loyal. Para pendukung Trump, termasuk anggota kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene, telah mengumumkan rencana untuk memprotes di luar ruang sidang.

Karena itu, NYDP mulai bersiap. Trump diharapkan menyerahkan diri pada Selasa (4/4). Proses dengar pendapat kasus tersebut dimulai pukul 14.14 waktu setempat. NYPD telah memerintahkan 36 ribu petugas untuk bersiaga pada hari itu. Maklum, dikhawatirkan bakal terjadi kerusuhan.

Rencananya, Trump akan diperiksa dan diambil sidik jarinya. Selain itu, sebelum menghadap hakim, foto wajah politikus 76 tahun tersebut akan diambil di gedung pengadilan Manhattan.

Andrew C. McCarthy dari National Review Institute menuturkan, meski Bragg mengajukan sekitar 34 dakwaan, hanya butuh satu tuduhan untuk dapat menghukum dan menjadikan Trump sebagai terpidana.

’’Sebaliknya, Trump hanya bisa lolos (di pengadilan, Red) jika menang atas 34 dakwaan,’’ ujar penulis Ball of Collusion: The Plot to Rig an Election and Destroy a Presidency itu, seperti dikutip NR.

Menjadikan Trump sebagai terdakwa secara tidak langsung bisa jadi malah menguntungkan. Orang-orang yang sebelumnya tidak mendukung Trump mulai bersimpati. Terlebih, mereka menilai kejahatan Trump itu dilebih-lebihkan dan bermuatan politik.

’’Ini tampak aneh bagi kami. Fakta bahwa mereka akan memasukkannya ke mobil dengan kepala tertunduk memberinya keunggulan dan suara, karena itu akan tampak seperti ketidakadilan bagi banyak orang,’’ ucap Pilar Banos, salah seorang warga.

YouGov menunjukkan, dukungan untuk Trump menguat pasca dakwaan. Dia bahkan memimpin jauh dibanding Gubernur Florida Ron DeSantis untuk menjadi capres dari Partai Republik. Trump mendapatkan 57 persen dan DeSantis 31 persen. Padahal, Februari lalu, DeSantis justru memimpin dengan 45 persen dan Trump 41 persen.

