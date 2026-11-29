JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pembangunan kawasan transmigrasi saat ini diarahkan pada revitalisasi.

Namun, upaya revitalisasi itu membutuhkan investasi yang didukung infrastruktur memadai, agar mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Ia mengatakan, fokus pembangunan kawasan transmigrasi saat ini perlu perubahan, dari yang sebelumnya berfokus pada pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk pemerataan persebaran penduduk.

Kini pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi harus lebih luas melalui revitalisasi kawasan yang telah ada dan pengembangan peluang ekonomi baru.

“Jadi tugas Kementerian Transmigrasi hari ini juga sekaligus mempromosikan kawasannya. Kapital harus masuk ke sana,” ujar Menko AHY, saat sesi doorstop usai membuka Konferensi Internasional Ekspedisi Patriot (TEP) di Bandung, Sabtu (28/11).

Menurut AHY, kawasan transmigrasi memiliki modal berupa ketersediaan lahan dan penduduk yang dapat menjadi tenaga kerja.

Namun, kawasan tersebut masih membutuhkan investasi dan industri yang mampu menghadirkan teknologi, inovasi, serta membuka lapangan pekerjaan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tujuan transmigrasi harus menjadi prioritas.

Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, listrik, jalan, jembatan, sanitasi, dan tempat tinggal layak perlu dipenuhi, bersamaan dengan upaya menghubungkan kawasan permukiman dengan komunitas lain, pasar, dan pusat distribusi.

“Yang (kebutuhan) paling basic dulu harus didahulukan,” jelasnya.

AHY menambahkan, pengembangan kawasan transmigrasi juga harus diarahkan menjadi ekosistem yang saling terintegrasi.

Hal ini penting terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas antardaerah, seperti Papua.

Di wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan keterhubungan antarkawasan agar aktivitas masyarakat dan ekonomi dapat berkembang.

Namun, upaya tersebut juga menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, baik melalui APBN maupun APBD.

Untuk itu, pemerintah perlu membuka peluang investasi, termasuk dari dalam dan luar negeri. Kepastian hukum atas lahan menjadi salah satu prasyarat penting agar kerja sama investasi dapat berjalan.

“Kita tidak berhenti di situ, justru saya juga mengapresiasi Kementerian, Pak Menteri sendiri memimpin delegasi untuk mencari investasi dari berbagai negara yang memang juga memiliki ketertarikan. Mereka punya modal, punya capital, tapi perlu memastikan ada legalitas lahan yang bisa dikerjasamakan. Itulah mengapa tadi bicara legal certainty, termasuk dalam urusan agraria dan tata ruang,” ungkap AHY.

Dalam pelaksanaannya, AHY menegaskan revitalisasi kawasan transmigrasi tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian saja.

Kemenko Infrastruktur menjalankan peran koordinasi untuk mengintegrasikan kebutuhan pembangunan yang menjadi kewenangan berbagai kementerian dan lembaga.

Ia mencontohkan, pembangunan jalan membutuhkan keterlibatan Kementerian PU, kepastian tanah menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, konektivitas transportasi melibatkan Kementerian Perhubungan, sedangkan pembangunan rumah warga berkaitan dengan tugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Nah tugas kami, Kemenko Infrastruktur, menghubungkan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, pengembangan kawasan transmigrasi dijalankan melalui dua agenda besar, yakni revitalisasi dan transformasi.

Revitalisasi dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan lama, termasuk pemenuhan hak atas tanah, sertifikasi, serta pembenahan infrastruktur kawasan.

Mentrans menekankan sertifikasi tanah bukan sekadar memberikan kepastian hukum kepada para transmigran, melainkan juga membuka akses terhadap modal untuk mengembangkan usaha.

“Dengan sertifikat itu bukan hanya kepastian hukum melainkan transmigran memiliki akses terhadap modal. Dengan sertifikat itu dia bisa diagunkan untuk mendapatkan modal dalam dia berusaha,” ujar Mentrans.

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Selain revitalisasi, transformasi diarahkan agar setiap kawasan transmigrasi tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Potensi tersebut tidak hanya berada di sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

“Kedepan bagaimana tiap-tiap kawasan transmigrasi tadi tumbuh dan berkembang menjadi pertumbuhan ekonomi baru yang betul-betul sesuai dengan tematik masing-masing,” katanya.

Mentrans juga menjelaskan lahan transmigrasi perlu ditata sebagai aset produktif yang mampu memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi para transmigran, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.